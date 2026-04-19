Plantas XL en el living Foto: Pinterest

En un contexto donde los espacios buscan transmitir calma y bienestar, el rediseño del hogar es importante y la tendencia de 2026 es clara: incorporar plantas de gran tamaño llena el living de vida y elegancia sin realizar grandes intervenciones. Para los diseñadores de interior, es la clave para llevar la atención a distintos puntos focales de la habitación, con la intención de agrandar el espacio e incluso cambiar el aire de forma natural.

Especialmente en el living, las plantas XL se convirtieron en un recurso de decoración altamente requerido. De gran porte y alto impacto visual, estas especies no solo aportan frescura, sino que también elevan la estética del ambiente y lo conectan con la naturaleza de forma armónica.

Plantas XL en el living Foto: Pinterest

Elegir la planta adecuada y ubicarla correctamente puede marcar la diferencia entre un detalle decorativo más y un verdadero protagonista del espacio. Algunos elegidos por expertos pueden convertir un espacio sin vida en uno lleno de verde, pureza y elegancia.

Además, las plantas XL ayudan a crear ambientes más relajantes, aportan textura y combinan fácilmente con distintos estilos decorativos, desde minimalistas hasta más clásicos o bohemios.

Plantas XL en el living Foto: Pinterest

Transformá por completo tu living: cuáles son las plantas XL que deberías sumar

Ficus lyrata

Conocida por sus hojas grandes y brillantes, el ficus lyrata es una de las plantas más elegidas para interiores modernos. Su presencia aporta sofisticación y se adapta muy bien a espacios luminosos.

Monstera deliciosa

También llamada “costilla de Adán”, es una de las favoritas por su estética tropical. Sus hojas recortadas generan un efecto visual muy atractivo y relajado. Este ejemplar funciona perfecto en rincones amplios o junto a sillones, donde pueda expandirse.

Strelitzia nicolai

De estilo más escultural, esta planta aporta altura y un aire sofisticado. Es ideal para livings amplios y bien iluminados. Sin embargo, tiene una pequeña contra para livings algo reducidos: necesita espacio para crecer, por lo que conviene ubicarla en zonas despejadas.

Plantas para tener en el living Foto: Foto generada con IA Canal 26

Antes de sumar una planta XL al living, es importante considerar algunos factores clave:

Luz natural disponible: no todas las especies toleran los mismos niveles de luz

Espacio: asegurarse de que la planta tenga lugar para crecer

Mantenimiento: elegir una especie acorde al tiempo de cuidado disponible

Estilo del ambiente: buscar coherencia con la decoración existente

Para potenciar el impacto de las plantas XL, algunos detalles hacen la diferencia, tales como usar maceta grande y de diseño, ubicarlas en rincones estratégicos de la casa, evitar saturar el espacio con demasiados elementos alrededor y complementarlas con iluminación natural o cálida.

Las plantas XL son mucho más que un elemento decorativo: transforman el living en un espacio más vivo, fresco y equilibrado. Con la elección adecuada y una buena ubicación, pueden convertirse en protagonistas absolutas del hogar.