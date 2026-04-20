Outfits para ir a la facultad en Argentina 2026: 5 looks casuales que eligen las estudiantes. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En Argentina, la forma de vestirse para ir a cursar en la universidad, terciario o profesorado dejó de ser un detalle menor para convertirse en una parte central de la rutina de cada estudiante. La comodidad, el estilo casual y la versatilidad marcan la tendencia actual entre aquellas que buscan outfits prácticos para largas jornadas de cursada, pero sin perder identidad personal.

En este sentido, resulta imprescindible pensar en looks más básicos, con capas livianas que permitan un equilibrio entre lo formal y lo urbano, sobre todo teniendo en cuenta que muchas instituciones cuentan con códigos de vestimenta. Para que no te estreses pensando qué ponerte,, te dejamos cinco ideas de outfits que no fallan para el día a día de una girl.

Estos cinco outfits casuales muestran las tendencias más elegidas por estudiantes de facultades, profesorados y tecnicaturas para ir a cursar en 2026, con looks prácticos, urbanos y versátiles que se adaptan a la rutina diaria. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

1. Pantalón sastrero negro con camisa: el look más prolijo para ir a cursar

Uno de los outfits más elegidos para ir a la universidad es el que combina pantalones sastreros, en este caso uno color negro, con camisas, que pueden ser a rayas o incluso blanca, siempre acompañado de una cartera para añadirle más formalidad.

Looks para ir a cursar. Foto: Pinterest.

Este look mezcla lo formal con lo casual, ideal para quienes buscan una imagen más prolija sin dejar de lado la comodidad. Es una opción frecuente en carreras como derecho, comunicación o profesorados, donde muchas estudiantes prefieren un estilo más estructurado.

2. Mom jean con camisa y chaleco de lana: el estilo más “comfy” para los días de frío

Esta segunda idea de outfit apuesta por un mom jean claro con camisa blanca y chaleco de lana marrón, una combinación muy vista en otoño e invierno en la mayoría de las universidades. Los colores de las prendas pueden variar, pero lo importante es la sobreposición de capas. Y es que no hay nada más elegante que el cuello de una camisa.

Looks para ir a cursar. Foto: Pinterest.

Este estilo refleja la tendencia “comfy chic”, donde las capas cumplen un rol clave. El chaleco de lana aporta textura y calidez, mientras que el jean claro mantiene el look relajado y cotidiano. Lo mejor de dos mundos.

3. Wide leg, crop top y blazer: el look urbano más elegido por las girls

El tercer outfit es uno de los más virales en redes sociales: jean wide leg, casi siempre de un color claro, un crop top y un infalible blazer negro, combinado con zapatillas urbanas blancas y negras. Una combinación que nunca falla.

Looks para ir a cursar. Foto: Pinterest.

Este estilo se volvió tendencia en Argentina por su equilibrio entre lo elegante y lo streetwear. El blazer suma formalidad, mientras que el crop top y las zapatillas bajan el nivel de rigidez, logrando un look ideal para cursar y también salir después. Si en tu facultad no permiten el uso de remeras que muestren el abdomen, podés reemplazarla por un body o una remera clásica.

4. Pantalón clásico y campera de jean: un clásico súper adaptable

Otra opción muy elegida por las chicas universitarias es el conjunto de un pantalón claro, de cualquier corte, con una remera básica y campera de jean.

Looks para ir a cursar. Foto: Pinterest.

Se trata de un outfit clásico dentro de la moda universitaria. Funciona por su simpleza y porque permite moverse con comodidad durante todo el día. Es una de las combinaciones más repetidas en facultades de todo el país. Tanto con mochila como con cartera, siempre queda bien.

5. Jean tiro alto con buzo: comodidad total para cursar durante varias horas

El quinto y último look apuesta directamente a la comodidad: un jean gris tiro alto, un buzo negro clásico y unas zapatillas estilo Converse negras.

Looks para ir a cursar. Foto: Pinterest.

Es una de las opciones más elegidas para jornadas largas de cursada, donde el confort es prioridad. Este estilo refleja el auge del “casual universitario”, donde las prendas básicas son las más elegidas a la hora de armar un outfit diario.

Como bien vimos, los outfits casuales dominan en las aulas, con combinaciones que priorizan la funcionalidad sin dejar de lado la estética.

En un contexto donde las redes sociales influyen cada vez más en la forma de vestir, los looks universitarios se convierten también en una forma de expresión cotidiana entre estudiantes de todo el país.