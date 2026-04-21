El corte de pelo de los 90 que volvió a ser furor esta temporada. Foto: Freepik.

Los cortes de pelo marcan tendencia. Esta vez, volvió uno para darle volumen y movimiento al cabello fino, que fue muy utilizado por las estrellas de los años 90. Se trata del Lob en capas, un estilo que conquistó las melenas de íconos como Jennifer Aniston, Sandra Bullock y Courteney Cox, y que hoy vuelve a la escena de la mano de celebridades como Selena Gomez.

Este look Lob en capas combina lo mejor de los dos mundos del estilismo: un largo versátil, entre la mandíbula y los hombros, y unas capas desmechadas que le aportan ligereza, textura y volumen. Gracias a este corte, el pelo fino gana cuerpo y movimiento sin necesidad de productos pesados ni herramientas complejas.

Corte Lob en capas en Selena Gómez. Foto: Instagram

Sin embargo, este cabello tiene una particularidad: debe trabajarse capa por capa al peinar, para resaltar el movimiento. Un cepillo de cilindro es ideal para darle forma a las puntas, especialmente si se peinan hacia adentro, enmarcando el rostro y destacando los pómulos.

Además, el Lob es altamente adaptable en todo tipo de cabello, ya que puede utilizarse en personas con abundante melena para controlar y peinar estratégicamente, mientras que, por ejemplo, es ideal para rostros redondos y cuadrados, ya que suaviza las facciones de la cara.

Corte Lob en capas. Foto: Pinterest.

Otra gran ventaja es que este corte requiere de poco mantenimiento: un retoque cada dos meses basta para mantener su forma. Para potenciar el look, se puede acompañar con mechas suaves o balayage, que aportan dimensión y luminosidad al rostro.

Estilo Lob de los 90: qué se puede hacer en pelos rizados

El Lob en capas también funciona en cabellos ondulados o rizados. En estos casos, conviene que las capas sean más largas y espaciadas para evitar volumen excesivo o frizz. El resultado: una melena con textura natural, desenfadada y con mucho estilo.

Corte Lob en capas. Foto: Pinterest.

Muchas personas temen hacerse cortes en capas si tienen rulos o demasiado crespo el pelo, pero la realidad es que aporta naturalidad y versatilidad al cabello, logrando así un look descontracturado, elegante y muy a la moda.