Flor de Jamaica. Foto: Wikimedia Commons

La flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), conocida por su color vibrante y su sabor ligeramente ácido, es mucho más que una bebida refrescante para los días de calor. Esta planta, utilizada desde hace siglos en distintas culturas, se ha ganado un lugar especial en el mundo del bienestar natural gracias a su perfil nutricional y a sus múltiples propiedades. Hoy, la ciencia y la tradición coinciden en que sumarla a la rutina diaria puede traer beneficios concretos para la salud.

Desde ayudar a la digestión hasta colaborar con el cuidado del corazón, la flor de Jamaica se adapta fácilmente a distintos hábitos: en infusión caliente o fría, como agua saborizada o incluso como complemento en recetas saludables. A continuación, te contamos siete razones por las que vale la pena incorporarla a tu día a día y aprovechar todo lo que esta poderosa planta puede ofrecer.

Flor de Jamaica. Foto: Wikimedia Commons

Para qué sirve la flor de Jamaica: 7 razones para consumirla

Bajar la presión arterial

La flor de Jamaica ayuda a prevenir y controlar la presión arterial leve y moderada, ya que promueve la relajación de los vasos sanguíneos gracias a su contenido de antocianinas, sus propiedades antioxidantes y su efecto diurético.

Estudios científicos sugieren que el consumo regular de hibisco podría tener un efecto similar al de ciertos medicamentos antihipertensivos, como el captopril. Sin embargo, es importante recordar que no debe considerarse un sustituto del tratamiento médico.

Cuidar el corazón

La flor de Jamaica ayuda a disminuir los niveles de colesterol “malo” (LDL) y triglicéridos, e incluso a aumentar el colesterol “bueno” (HDL). Estos beneficios se relacionan con su capacidad para suprimir la síntesis de ácidos grasos en el hígado, estimular la quema de grasas en el organismo y reducir la absorción de triglicéridos a nivel intestinal.

Favorecer la pérdida de peso

El consumo regular de la Hibiscus sabdariffa podría favorecer la pérdida de peso y contribuir a la prevención de la obesidad. Esto se debe gracias a su contenido de polifenoles como antocianinas, flavonoides y otros compuestos fenólicos, entre ellos el galoil, el ácido clorogénico, la quercetina y el ácido cafeico.

Este efecto se relaciona con su capacidad para regular los niveles de azúcar en la sangre, disminuir la absorción de carbohidratos a nivel intestinal y mejorar el metabolismo de las grasas en el organismo.

La flor de Jamaica también influye en el control del apetito, ya que algunos estudios sugieren que afecta hormonas como la grelina y la leptina, responsables de su regulación.

Flor de Jamaica. Foto: Wikimedia Commons

Proteger la salud del hígado

Entre sus beneficios, la flor de Jamaica ayuda a inhibir la producción de ácidos grasos en el hígado, lo que aporta a la prevención del depósito de grasa en este órgano, conocido como hígado graso, y a mejorar su funcionamiento. Además, aumenta la actividad de las enzimas responsables de desintoxicar el organismo, contribuyendo a reducir el daño hepático.

Frenar el envejecimiento prematuro

Esta planta posee además propiedades antioxidantes debido a su alto contenido de polifenoles (principalmente antocianinas), que inhiben el estrés oxidativo y previenen la formación de radicales libres. De esta manera, ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas.

Prevenir las infecciones urinarias

La flor de Jamaica posee propiedades antimicrobianas. Según estudios científicos, ayuda a combatir bacterias como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, los principales microorganismos encargados de ocasionar infecciones urinarias.

También sirve como diurético, ayudando a aumentar la cantidad de orina producida y, en consecuencia, favoreciendo la eliminación de estas bacterias y previniendo el surgimiento de infecciones recurrentes. Esto se debe a que es rica en algunos compuestos antioxidantes que ayudan a regular la aldosterona, hormona que controla la producción de orina.

Flor de Jamaica. Foto: Wikimedia Commons

Mejorar la retención de líquidos

Debido a sus propiedades diuréticas, la flor de Jamaica ayuda a reducir la retención de líquidos en el cuerpo, favoreciendo la desintoxicación y el equilibrio hídrico.

Contraindicaciones y efectos secundarios: quiénes deben evitar la flor de Jamaica

El consumo de flor de Jamaica es seguro si se ingiere por vía oral, ya sea como alimento o en preparaciones de la medicina herbaria. En tanto, los efectos secundarios son poco frecuentes, pero pueden incluir trastornos gastrointestinales como: malestar estomacal, gases o estreñimiento.

Además, en las personas diabéticas o hipertensas que toman medicación diaria, su ingesta podría ocasionar una baja de azúcar o de tensión.

Cabe señalar que la flor de Jamaica no debe ser consumida sin orientación médica en los siguientes caos:

Durante el embarazo

Durante la lactancia

En niños menores de 12 años

Por personas con enfermedades renales o hepáticas

Esto se debe a que no existen estudios científicos suficientes que confirmen su seguridad en estos grupos. Además, tampoco debe tomarse en conjunto con algunos medicamentos, como cloroquina, antidiabéticos orales, antihipertensivos, diuréticos como la hidroclorotiazida, erlotinib, arginina, simvastatina, diclofenaco, cafeína y paracetamol, ya que afectar su absorción en el cuerpo o acelerar su eliminación.