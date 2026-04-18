Clavos de olor Foto: Freepik

El clavo de olor es una especia que se utiliza principalmente en la cocina, pero también se destaca por tener múltiples beneficios en la salud. Desde hace siglos, forma parte de la medicina natural gracias a que tiene propiedades terapéuticas, que incluyen efectos antimicrobianos, analgésicos y antioxidantes.

En los últimos años, su uso volvió a ganar popularidad como remedio casero para aliviar molestias comunes, mejorar la digestión y hasta combatir bacterias. Además, su versatilidad permite incorporarlo fácilmente en infusiones, preparaciones culinarias o aplicaciones tópicas.

Clavos de olor Foto: Freepik

¿Qué es el clavo de olor y cuál es su origen?

El clavo de olor, también conocido como clavo de la India, proviene del árbol Syzygium aromaticus. Se trata de una especia aromática que se obtiene de los botones florales secos de esta planta.

Se puede utilizar entero o en polvo para dar sabor a comidas como sopas, guisos y panes. También está disponible en forma de aceite esencial, donde sus compuestos activos se encuentran más concentrados, por lo que debe usarse con mayor precaución.

Entre sus principales componentes se destaca el eugenol, responsable de gran parte de sus efectos medicinales. Además, contiene antioxidantes y nutrientes como vitamina A, vitamina E y betacarotenos.

Para qué sirve el clavo de olor: 5 beneficios clave

El clavo de olor es reconocido por sus múltiples propiedades: antibacterianas, antiinflamatorias, expectorantes, digestivas y vasodilatadoras, entre otras. Estos efectos lo convierten en un aliado natural para tratar diversas molestias.

Combate de infecciones

Gracias a su acción antimicrobiana y antifúngica, el clavo de olor ayuda a combatir bacterias como estafilococos y E. coli, así como algunos hongos. Esto se debe a compuestos como el eugenol, el ácido gálico y el kaempferol, que afectan la membrana celular de los microorganismos e impiden su desarrollo.

Disminuye el dolor y la inflamación bucal

El eugenol tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias ampliamente utilizadas en odontología. Puede ayudar a aliviar el dolor de muelas, la inflamación de encías y molestias derivadas de tratamientos dentales, ya que actúa sobre los mediadores del dolor.

Clavos de olor Foto: Freepik

Aleja mosquitos y otros insectos

El aroma del aceite esencial de clavo de olor funciona como repelente natural. Se puede usar colocando clavos triturados en un plato o insertándolos en frutas como naranja o limón, lo que ayuda a mantener alejadas moscas y mosquitos.

Combate el mal aliento

Por sus propiedades antisépticas, el clavo de olor es eficaz para reducir bacterias en la boca y mejorar el aliento. Se puede masticar directamente o utilizar en forma de enjuague con su infusión.

Facilita la digestión

El clavo estimula la producción de enzimas digestivas, lo que ayuda a reducir la hinchazón, los gases y molestias estomacales. También puede contribuir al control de la diarrea y los vómitos, favoreciendo el funcionamiento del sistema digestivo.

Clavos de olor Foto: Freepik

Cómo usar el clavo de olor en casa: 4 prácticas para aprovecharlo al máximo

El clavo de olor es fácil de incorporar en la rutina diaria y se puede usar de distintas formas según el beneficio que se busque:

En té o infusión: hervir clavos de olor en agua y beber hasta tres veces al día para mejorar la digestión, aliviar la tos o reducir molestias.

Masticado: útil para combatir el mal aliento, aliviar dolores bucales o incluso calmar los nervios en momentos de estrés.

Aceite esencial: aplicar unas gotas diluidas en agua o sobre algodón para tratar dolores, inflamaciones o realizar gárgaras.

En polvo: se puede consumir en pequeñas cantidades diluido en agua para aprovechar sus propiedades digestivas y antioxidantes.

Si bien es un recurso natural con múltiples usos, es importante no consumirlo en exceso y, ante cualquier condición médica, consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo con fines terapéuticos.