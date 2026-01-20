Looks en tendencias en 2026 Foto: Pinterest

Los estilos de cabello van y vienen y la moda a veces vuelve para reavivar un estilo digno de películas. Este 2026 será marcado por un look que recuerda a los años 2000: el peinado hacia el costado. Lejos de la raya al medio y el clásico pelo atado, este estilo vuelve a conquistar a las nuevas generaciones gracias a la incorporación de algunos accesorios.

El gran secreto de su éxito radica en su versatilidad, frescura y elegancia. Se adapta a distintos largos y texturas, permite jugar con volumen y ondas, y puede lucirse tanto en looks casuales como más formales. Además, es un peinado que favorece prácticamente a todos los rostros, aportando dinamismo y estilo sin demasiado esfuerzo. La clave está en sumar hebillas para contener un poco el cabello, pero sin opacar su libertad y movimiento natural.

Looks en tendencias en 2026 Foto: Pinterest

Además, los expertos en belleza coinciden en que la clave del peinado hacia el costado es la naturalidad: un cabello suelto, ligero, con movimientos suaves que resalten la forma del rostro, dejando atrás la rigidez de los peinados de los 2000 más clásicos.

La nueva tendencia del 2026: como llevar el peinado hacia el costado

Primero, definí hacia qué lado querés que te caiga el pelo. Podés guiarlo con los dedos, un peine de dientes anchos, o usar hebillas para mantener algunos mechones en su lugar y darle un toque más estiloso.

Lily Collins puso en tendencia este tipo de peinados Foto: Pinterest

Después, jugá con el volumen: un poquito de secador, mousse o spray texturizante ayuda a que el cabello tenga cuerpo sin quedar apelmazado. Dependiendo del look que quieras, podés optar por ondas suaves con rizador o dejarlo liso natural con plancha. La idea es que se vea fresco y descontracturado.

Para los toques finales, dejá algunos mechones sueltos alrededor del rostro, así el peinado gana movimiento y suavidad. Y si querés, poné un par de hebillas decorativas a un costado: además de práctica, le da onda y un guiño a los 2000. Lo importante es que el pelo nunca se vea rígido ni demasiado armado.