Hairstroke, la nueva técnica de cejas naturales Foto: Pinterest

En los últimos años, el microblandking fue el tratamiento más pedido para redefinir y rediseñar las cejas. Sin embargo, como ocurre en el mundo del beauty, las tendencias van cambiando y ahora, aquello que definía y le daba otro color al rostro, quedó atrás para empezar a resaltar los rasgos sutiles y naturales de las personas.

La novedad del hairstroke

Se trata de un tratamiento mucho menos invasivo y natural, que al parecer, llegó para quedarse. Estamos hablando del hairstroke, que se posiciona como la técnica más avanzada de micropigmentación. Este procedimiento pelo a pelo replica el crecimiento natural del vello, logrando cejas con mayor realismo y profundidad. A diferencia del microblading tradicional (que utiliza pequeñas incisiones en la piel), el hairstroke trabaja con una microaguja digital, que deposita el pigmento sin cortar la epidermis.

La técnica se basa en un sistema de puntillismo de alta precisión, lo que permite controlar mejor la profundidad y la saturación del color. De esta manera, se consiguen trazos más finos y delicados, con variaciones de grosor, luces y sombras que imitan el comportamiento del pelo real.

El resultado final son cejas armónicas, livianas y personalizadas, sin el efecto plano o “dibujado” que caracterizaba a técnicas anteriores. Así, el hairstroke marca un nuevo estándar en la estética de cejas, alineado con la tendencia actual: realzar los rasgos sin que el procedimiento se note.

Tip beauty: cómo lograr cejas naturales con hairstroke sin sufrir y realzando los rasgos naturales del rostro

Para un resultado verdaderamente natural, el secreto del hairstroke está en respetar el crecimiento real del vello. Antes de comenzar, es clave analizar la dirección, el grosor y los espacios de la ceja original.

La micropigmentación debe hacerse con una microaguja digital, trabajando a baja profundidad y con un sistema de puntillismo suave, que permita superponer trazos y generar luces y sombras. Elegir un pigmento apenas más claro que el vello natural y variar la presión ayuda a evitar el efecto plano y lograr cejas livianas, realistas y armónicas.