Cómo cuidar el cabello del cloro Foto: Freepik

Con la llegada del verano, los cambios de look se vuelven prácticamente una necesidad: las altas temperaturas, las vacaciones, el poco tiempo para arreglarse y el contacto con el mar, hace que un corte de cabello sea un aliado muy importante. Por este motivo, muchos apuntan a cortes frescos, versátiles y fáciles de mantener sin necesidad de resignar el estilo y la personalidad.

Esta temporada, las tendencias apuestan por cortes que equilibran comodidad y sofisticación, con largos estratégicos, líneas definidas y estilos que se adaptan a diferentes tipos de cabello. La clave está en encontrar un look que acompañe el ritmo del verano y funcione tanto de día como de noche.

Corte de pelo Foto: Freepik

Desde opciones elegantes y femeninas hasta estilos más audaces y modernos, estos son los cortes de pelo que pisan fuerte este verano y se convierten en los favoritos de peluquerías y redes sociales.

Los 3 cortes de pelo que son tendencia en la playa este veran

Clavicut

El clavicut es un corte de pelo que llega justo a la clavícula, de ahí su nombre. Se trata de un estilo elegante y femenino que funciona especialmente bien en cabellos lisos o ligeramente ondulados. Es una opción ideal para quienes buscan un cambio sutil pero notorio.

Corte Clavicut Foto: pexels

Perfecto para el verano, este corte logra el equilibrio justo: es lo suficientemente corto para aportar frescura, pero también permite recogerse el cabello en días de mucho calor o para ocasiones más formales.

Sharp Bob

El sharp bob es un corte moderno y clásico al mismo tiempo. La mítica media melena se reinventa con líneas rectas, definidas y una forma estructurada, que aporta un aire pulido y sofisticado al look.

Corte de pelo sharp bob

Es un estilo ideal para quienes buscan un corte elegante y prolijo, que se luzca tanto en cabellos lisos como con ondas suaves. Un infalible del verano para lograr un look fresco sin perder formalidad.

Mullet

El mullet volvió con fuerza hace un par de años y continúa siendo uno de los cortes más atrevidos, divertidos y trendy de la temporada. Su gran diferencial es que no tiene género: cualquier persona puede llevarlo y adaptarlo a su propio estilo.

Corte de pelo mullet Foto: Pinterest

Con la parte superior más corta y la posterior más larga, este corte es perfecto para quienes buscan experimentar con su imagen de una manera moderna y elegante. Además, es altamente versátil y se adapta a distintos tipos de cabello, convirtiéndose en una de las apuestas más audaces del verano.