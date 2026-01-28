Iglesia, ceremonia, casamiento, boda. Foto: Pexels.

Elegir la fecha de casamiento es una de las decisiones más importantes que debe tomar una pareja tras comprometerse. Y si bien el año es largo y hay muchas fechas disponibles, lo cierto es que la mayoría suele inclinarse por celebrar en primavera, sobre todo durante los meses de septiembre y octubre, cuando el clima acompaña y las flores comienzan a abrirse.

Sin embargo, son cada vez más las parejas que se animan a romper con esta tendencia y celebrar su boda en el verano, más precisamente el 14 de febrero, en el Día de los Enamorados.

Razones para casarse el 14 de febrero Foto: Pexels.

El Día de los Enamorados, es sin dudas la fecha más romántica del calendario. Una boda es, al fin y al cabo, la celebración del amor y el compromiso, por lo que casarse en San Valentín puede ser una decisión tan simbólica como inolvidable. Si todavía lo estás pensando, estas son seis buenas razones para dar el “sí, quiero” ese día.

Dar el “sí”: razones para casarse en San Valentín

El día más romántico del año

No hay discusión posible: San Valentín es sinónimo de amor. Su historia se remonta a la antigua Roma, cuando el sacerdote Valentín casaba en secreto a parejas cristianas perseguidas, un acto que terminó costándole la vida. Celebrar una boda ese día potencia el significado del compromiso y lo vuelve aún más especial.

Boda en la playa Foto: Freepik

Una fecha imposible de olvidar

Casarse el 14 de febrero garantiza que nadie olvide el aniversario. Además, la fecha ya está asociada a celebraciones románticas, lo que hace que cada año el festejo de bodas se viva con un plus de emoción. Los regalos, bombones y corazones no tardarán en llegar ese día.

Menor demanda y más disponibilidad

Al tratarse de una fecha fuera de la temporada alta de bodas (que suele darse durante la primavera), suele haber mayor disponibilidad de salones, iglesias y proveedores, lo que facilita la organización y, en muchos casos, permite acceder a mejores precios o beneficios.

Una celebración íntima y especial

Las bodas en San Valentín suelen ser más íntimas y personalizadas. Sin embargo, el clima cálido del verano y las luces tenues invitan a una celebración al aire libre, e incluso, muchos eligen lo que se denomina como una “boda destino”, que suele realizarse en la playa o en lugares paradisíacos.

Boda en la playa Foto: Freepik

Temática romántica lista para usar

Corazones, flores, tonos rojos, rosados y blancos: San Valentín ofrece una estética romántica natural, ideal para inspirar la decoración, las invitaciones y hasta el menú, sin necesidad de forzar una temática.

Un gesto que habla de amor

Casarse en el Día de los Enamorados es una verdadera declaración de amor. Es elegir una fecha que simboliza los sentimientos, el compromiso y la unión, y que quedará marcada para siempre en la historia de la pareja.