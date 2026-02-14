Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Javier Milei utilizó sus redes sociales oficiales para hacer una publicación en el marco del Día de los Enamorados, que se celebra este sábado 14 de febrero. El presidente argentino realizó una particular dedicatoria en su cuenta oficial de Instagram y escribió que “la matemática también es arte”.

La semana de Javier Milei estuvo atravesada por una intensa agenda legislativa. El miércoles 11 de febrero, se debatió el proyecto de Reforma Laboral y después de más de doce horas de sesión, el Senado le dio media sanción.

El jueves 12, Diputados llevó adelante el tratamiento del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad y el Acuerdo Comercial Mercosur - Unión Europea. Ambos proyectos también recibieron media sanción y fueron aprobados en el recinto en lo que se transformó en un victoria legislativa por parte del Gobierno.

Luego de unos días atareados en este contexto, Javier Milei rompió el silencio, pero no para hablar de cuestiones ligadas al mundo de la política, sino en el marco de la celebración del Día de los Enamorados. “¡Feliz San Valentín! La matemática también es arte. VLLC", escribió este sábado 14 de febrero.

En el posteo, el presidente mostró una función cuadrática y cada parábola reflejó una letra distinta con la conformación de la palabra “love”, que en inglés significa amor, un juego ligado al Día de San Valentín. Cabe recordar que en la actualidad, Javier Milei no tiene pareja: sus últimas dos relaciones amorosas fueron con mujeres reconocidas en el medio tratándose de Yuyito González y Fátima Florez.

Cambia la agenda de Javier Milei: viaje a Estados Unidos y postergación de visita a Mendoza

Javier Milei seguirá con su Tour de la Gratitud a lo largo del 2026. Sin embargo, su agenda cambió y un destino deberá esperar, ya que se presentaron una serie de compromisos para el presidente de la Nación en Estados Unidos.

El motivo tiene que ver con una invitación por parte de Donald Trump al Consejo de la Paz, que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Washington. Esto tendrá una consecuencia directa, que es la postergación de su visita a Mendoza, que había sido pactada para el 18 en la localidad de Maipú.

El objetivo de la visita a Mendoza, más allá del agradecimiento al apoyo en las urnas, era reforzar la presencia de La Libertad Avanza ante los comicios municipales que se llevarán a cabo el 22. Dichas elecciones definirán los Consejos Deliberantes de seis departamentos. De todos modos, hay expectativa en el oficialismo para conseguir un buen resultado.

Más allá de la cancelación de la visita, Javier Milei invitó a Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, a viajar a Estados Unidos para la Argentina Week, entre el 9 y 11 de marzo, un evento apuntado a la llegada de inversiones en el país. Otro destino que aparece en el futuro de La Libertad Avanza es La Pampa, aunque todavía no hay fecha programada para la visita presidencial.