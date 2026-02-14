El amor también se celebra en la realeza europea:

Gestos de amor en la realeza: cómo celebraron San Valentín los príncipes de Gales y otras parejas icónicas

Para las casas reales europeas, el 14 de febrero es mucho más que corazones y flores. Y es que San Valentín es la oportunidad perfecta para revelar al público su faceta más cercana y humana, aquella que pocas veces se ve tras las ceremonias y los protocolos.

Este año, varias de las parejas más icónicas recurrieron a sus redes sociales para celebrar el amor, la complicidad y la unión que han construido tras años, e incluso décadas, de matrimonio.

El príncipe Carlos III y la reina Camila. Foto: Reuters.

Súper románticos: los royals que derrocharon ternura en redes sociales este 14 de febrero

Desde el príncipe William y Kate Middleton de Reino Unido hasta Enrique y María Teresa de Luxemburgo, y Pablo y Marie‑Chantal de Grecia, los royals mostraron cómo celebran San Valentín con fotografías, recuerdos y mensajes, recordando que incluso detrás de coronas, el romance sigue siendo protagonista.

William y Kate Middleton

La fotografía publicada por los príncipes de Gales en Instagram muestra a William y Kate en plena naturaleza, sonrientes, relajados y cómplices. El mensaje que acompaña la imagen es breve: “Feliz Día de San Valentín ❤️“.

La instantánea, tomada por el fotógrafo Josh Shinner en Norfolk en abril del año pasado, pertenece a la misma sesión que originó la tarjeta de Navidad del 2025. Para los seguidores, refleja un momento de unión familiar, especialmente relevante después de que la princesa anunciara que su enfermedad estaba “en remisión”.

Publicación de Kate Middleton y el príncipe William por San Valentín. Foto: Instagram.

Apenas unas semanas los separan de un hito importante: el 15º aniversario de su boda, que dará aún más significado a esta celebración de San Valentín. La foto no solo muestra su amor, sino también la fortaleza y la recuperación que marcaron los últimos años de su historia juntos.

Enrique y María Teresa de Luxemburgo

El Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa convirtieron su aniversario de boda en una celebración doble: 45 años juntos y San Valentín.

La pareja compartió fotografías que abarcan toda su historia, desde la boda en la Catedral de Santa María de Luxemburgo hasta momentos familiares que muestran complicidad y estabilidad.

Publicación de María Teresa de Luxemburgo por San Valentín. Foto: Instagram.

“Hoy, el Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa celebran sus 45 años de matrimonio. Descubra una selección de sus fotos de recuerdo favoritas para conmemorar este hermoso aniversario”, escribió la Casa Gran Ducal. Este mensaje no solo celebra décadas de amor, sino también el inicio de una nueva etapa tras la abdicación de Enrique a favor de su hijo Guillermo, abriendo un capítulo histórico para la monarquía luxemburguesa.

Marie‑Chantal y Pablo de Grecia

En Grecia, Marie‑Chantal le dedicó un mensaje romántico a su esposo: “Nacido para gobernar. Vivir para montar ♥️ Feliz San Valentín a mi Valentín”, acompañado de una imagen de Pablo de Grecia disfrutando de un paseo en moto. Casados desde 1995, mantienen un vínculo sólido y cercano, rodeados de cinco hijos y la constante atención de sus seguidores.

Publicación de Marie‑Chantal de Grecia por San Valentín. Foto: Instagram.

Más allá de los trajes y los protocolos, estas publicaciones muestran que los royals también celebran el amor con sencillez y cercanía.

Las redes sociales se convierten así en una ventana privilegiada hacia la intimidad de quienes, pese a sus títulos y responsabilidades, valoran la complicidad y la unión familiar como cualquier otra pareja. Este 14 de febrero, palacios y residencias oficiales se tiñen de rosa y rojo, recordando que incluso entre coronas, el amor sigue siendo protagonista.