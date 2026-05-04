Nocturismo, la nueva tendencia mundial entre los viajeros que combina auroras y estrellas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En tiempos donde el turismo busca correrse de lo previsible, una tendencia empieza a consolidarse con fuerza: el nocturismo, una forma de viajar que invita a descubrir destinos cuando el sol ya no está en escena. Bajo la luz de la luna y el brillo de las estrellas, los paisajes cambian, el ritmo se desacelera y la experiencia se vuelve más sensorial, íntima y, en muchos casos, inolvidable.

El nocturismo, una forma de viajar que invita a descubrir destinos cuando el sol ya no está en escena. Foto: Unsplash

Lejos del bullicio y de las altas temperaturas, cada vez más viajeros optan por explorar destinos durante la noche. No se trata solo de una cuestión estética: el auge del nocturismo responde a una transformación más profunda en la manera de viajar, con propuestas más ligadas a el contacto con la naturaleza, el silencio y la contemplación.

Viajar de noche para evitar el calor: la clave detrás del auge del nocturismo

Desde caminatas bajo cielos estrellados hasta excursiones en costas o selvas, esta tendencia abarca actividades que encuentran en la oscuridad su mejor aliada. La experiencia es distinta: los sonidos se intensifican, la temperatura desciende y los sentidos se agudizan. La noche deja de ser un límite y se convierte en protagonista.

La tedencia del nocturismo abarca actividades que encuentran en la oscuridad a su mejor aliada. Foto: Unsplash

Además, el cambio climático también impulsa esta modalidad. Según datos de Booking.com, un 63% de los argentinos planea realizar más actividades nocturnas para evitar el calor, mientras que el 60% busca reducir la exposición al sol. En este contexto, organizar salidas al atardecer o de noche no solo mejora la experiencia, sino que optimiza el tiempo en destino.

Destinos para hacer nocturismo: del Caribe al Ártico con experiencias únicas

El crecimiento del nocturismo abre un abanico de experiencias alrededor del mundo. En el hemisferio norte, regiones cercanas al Ártico permiten contemplar las imponentes auroras boreales, un fenómeno natural que tiñe el cielo de colores y transforma la noche en un espectáculo único.

La aurora boreal es un fenómeno natural que tiñe el cielo de colores y transforma la noche en un espectáculo único. Foto: Unsplash.

En tanto, en el Caribe algunos destinos ofrecen escenas que parecen sacadas de otro planeta. En Bocas del Toro, la bioluminiscencia convierte el mar en un show hipnótico: millones de microorganismos emiten destellos azules al contacto con el movimiento, iluminando el agua en plena oscuridad.

Una experiencia similar se vive en Isla Saona, donde nadar de noche en su bahía bioluminiscente genera una sensación casi irreal. Cada brazada deja una estela de luz, creando una conexión directa entre el cuerpo y el entorno.

Aruba es el destino ideal para el astroturismo, ya que permite observar estrellas con una claridad excepcional. Foto: Unsplash

Por su parte, Aruba se posiciona como un destino ideal para el astroturismo. Sus cielos despejados y la baja contaminación lumínica permiten observar estrellas con una claridad excepcional, en caminatas guiadas que invitan a reconectar con el universo.

Turismo nocturno y experiencias sensoriales: una nueva forma de viajar

Más allá de las actividades, el nocturismo propone un cambio de ritmo. La noche impone otra cadencia, más pausada, donde el silencio y la contemplación ganan protagonismo. No hay apuro ni multitudes: hay tiempo para mirar, escuchar y sentir.

Ya sea en una caminata bajo la luna, en una expedición en la selva o en una inmersión en aguas brillantes, todas estas experiencias comparten algo en común: revelan que, cuando el sol se apaga, el mundo no se detiene. Simplemente, se transforma.