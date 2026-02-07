La nueva tendencia del hogar 2026 Foto: Freepik

Durante años, el piso flotante ha sido una de las soluciones más elegantes para reformar y remodelar la casa. De fácil instalación y una estética prolija, se convirtió en un recurso habitual para modernizar el ambiente sin grandes obras. Pero con la nueva moda, regresó un clásico de los 2000 para quedarse.

La nueva tendencia del hogar 2026 Foto: Freepik

En el mundo del diseño de interiores, las tendencias no desaparecen: se transforman. Por eso, este come back pisa con más fuerza gracias a su funcionalidad, durabilidad, confort y uso cotidiano. Estamos hablando del piso vinílico.

Lejos de su versión más básica, hoy se presenta como una solución moderna, pensada para acompañar las dinámicas actuales del hogar y responder a necesidades que el piso flotante tradicional ya no cubre con la misma eficiencia.

Pisos de vinilo Foto: Freepik

Los pisos de vinilo: la tendencia de los 2000 que reemplaza al piso flotante

El piso vinílico no es una novedad en sí misma, pero si es un regreso muy esperado por los diseñadores de interiores con versiones mucho más sofisticadas, con diseños que imitan madera, piedra, cemento alisado o mármol, incorporando relieves y texturas que logran un efecto visual y táctil mucho más realista.

Más allá de la estética, uno de los grandes diferenciales del piso vinílico es su rendimiento en el uso diario. A diferencia del piso flotante, presenta una mayor resistencia a la humedad, lo que permite colocarlo en cocinas, baños y lavaderos. Además, ofrece una pisada más silenciosa, mejor aislación térmica, superficie antideslizante y una alta tolerancia al desgaste, el tránsito intenso y la presencia de mascotas.

La nueva tendencia del hogar 2026 Foto: Freepik

Otro factor clave es la practicidad en la instalación. Muchos modelos pueden colocarse directamente sobre el piso existente, sin adhesivos ni obras complejas. Esto reduce costos, tiempos y suciedad, convirtiéndolo en una opción ideal para renovaciones rápidas o cambios puntuales dentro del hogar.