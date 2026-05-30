Cuando cortarse el pelo Foto: Freepik

El cuidado del cabello es muy importante, no solamente porque ayuda a la imagen y la estética de las personas, sino porque tener un pelo sano es sinónimo de buena salud. Y aunque parezca absurdo, cada vez son más los que se fijan en el calendario lunar para cortarse o cambiar un poco el largo sin perder la personalidad.

Cortarse el pelo en días concretos para que crezca más fuerte, depilarse cuando el calendario lunar lo recomienda o elegir determinadas fechas para potenciar brillo, volumen o duración, son prácticas que, en verdad, llevan siglos utilizándose y que siguen muy presentes hoy.

Cuand cortarse el pelo según las fases de la Luna Foto: Freepik.

Y a pesar de que no hay evidencias científicas concluyentes que demuestren que verdaderamente la Luna afecta directamente al crecimiento del cabello o del vello corporal, la tradición popular y muchas corrientes espirituales sostienen que determinadas fases favorecen ciertos resultados. El mes de junio de 2026 llega con fechas especialmente señaladas para quienes quieren sincronizar su rutina beauty con el calendario lunar.

Calendario lunar: cuáles son las mejores fechas de junio para cortarse el pelo y rejuvenecerlo

Según las creencias vinculadas al calendario lunar, los momentos más recomendados para cortar el cabello con el objetivo de fortalecerlo, darle mayor vitalidad y favorecer una apariencia rejuvenecida coinciden con la fase de Luna creciente.

Durante el mes de junio, los día más favorables para realizar un corte destinados a estimular el crecimiento del cabello estarán comprendidos entre el 16 y el 22.. Muchos seguidores de esta práctica consideran que en este período el cabello gana fuerza, brillo y volumen.

Fases lunares

También se suele recomendar aprovechar los días previos a la Luna llena, ya que se cree que la energía lunar alcanza uno de sus puntos más altos y contribuye a revitalizar la fibra capilar.

Qué días no conviene para cortarte el cabello

De acuerdo con la tradición lunar, existen momentos del mes que no son considerados favorables para realizar cambios importantes en el cabello. En especial, los días cercanos a la Luna nueva suelen asociarse con una menor vitalidad y con resultados menos duraderos.

Por este motivo, quienes siguen estas creencias aconsejan evitar los cortes entre el 12 y el 14 de junio, período en el que la Luna transita su fase nueva. También suelen desaconsejarse los días de luna menguante cuando el objetivo es acelerar el crecimiento del cabello, ya que se considera que esta etapa favorece un crecimiento más lento.

Las fases lunares de junio 2026: cuáles son las fechas clave

Conocer las fases de la Luna permite planificar distintos cuidados personales según las creencias asociadas a cada etapa. Estas son las fechas principales del calendario lunar de junio de 2026:

Luna llena : 1 de junio.

Cuarto menguante : 8 de junio.

Luna nueva : 14 de junio.

Cuarto creciente : 21 de junio.

Luna llena: 30 de junio.

Cortes de cabello Foto: Freepik

Para quienes siguen estas tradiciones, la Luna creciente es ideal para estimular el crecimiento del cabello, mientras que la Luna menguante suele elegirse para tratamientos destinados a fortalecerlo y mantener el corte durante más tiempo.

Sin embargo, cabe recordar que el periodo de Luna nueva, aunque para muchos es oscuridad, refleja un periodo de renovación y descanso, La Luna nueva, en tanto, es vista como un período de renovación y descanso, mientras que la Luna llena se asocia con momentos de máxima energía y vitalidad.