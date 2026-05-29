Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números para proponer cifras favorables para cada signo. De cara a este viernes 29 de mayo y frente a una consulta cotidiana para muchas personas, conocé cuáles son los números de la suerte, signo por signo.

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Los números de la suerte del viernes 29 de mayo de 2026, signo por signo

Aries 21 mar - 19 abr

Números: 9, 17, 23, 41

Día de impulso y arranque. El 9 te ayuda a cerrar ciclos rápido.

Tauro 20 abr - 20 may

Números: 6, 14, 28, 36

Venus te rige y el viernes potencia el dinero y el amor. El 6 es tu comodín.

Géminis 21 may - 20 jun

Números: 3, 12, 25, 44

Mente rápida ese día. El 3 y el 12 favorecen conversaciones y oportunidades que llegan de repente.

Cáncer 21 jun - 22 jul

Números: 2, 11, 29, 38

El 29 cae justo en tu fecha, así que ese número está cargado para vos. Intuición alta.

Leo 23 jul - 22 ago

Números: 1, 19, 27, 45

Día para destacar. El 1 y el 19 te dan visibilidad en lo que propongas.

Virgo 23 ago - 22 sep

Números: 5, 13, 22, 40

Bueno para resolver temas pendientes y organizar. El 5 rompe la rutina a tu favor.

Libra 23 sep - 22 oct

Números: 6, 15, 24, 33

Equilibrio y acuerdos salen mejor. El 6 y el 33 favorecen reuniones y citas.

Escorpio 23 oct - 21 nov

Números: 8, 16, 29, 47

Transformación en juego. El 8 trae temas de dinero y poder, el 29 resuena con la fecha.

Sagitario 22 nov - 21 dic

Números: 7, 18, 26, 42

Viajes cortos, estudios y planes a futuro se ven beneficiados. El 7 es tu número de suerte mental.

Capricornio 22 dic - 19 ene

Números: 4, 10, 21, 39

Constancia paga. El 4 y el 10 son para proyectos a largo plazo que cierren ese día.

Acuario 20 ene - 18 feb

Números: 11, 20, 32, 46

Ideas locas que funcionan. El 11 potencia tu intuición colectiva.

Piscis 19 feb - 20 mar

Números: 7, 14, 31, 43

Sueños y señales claras. El 7 te conecta con lo que no se ve pero es real.

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.

Cómo sacar tu número personal según la fecha de nacimiento

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Más allá del horóscopo, la numerología propone un enfoque simbólico que conecta cifras, identidad y ciclos vitales.

Esta disciplina sostiene que los números no son neutros: cada uno representa una energía particular que puede manifestarse en la vida cotidiana. A partir de esa idea, se analizan fechas, nombres y palabras.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para obtener el número personal según la fecha de nacimiento, se suman todos los dígitos hasta reducirlos a una sola cifra. Hay una excepción clara: cuando el resultado es 11, 22 o 33, se mantiene sin simplificar, ya que se trata de números maestros.

El nombre propio también tiene un valor numérico. Para calcularlo, se asigna un número a cada letra siguiendo un sistema tradicional que agrupa el abecedario del 1 al 9. Luego, se suman todos los valores y se reduce el total.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros