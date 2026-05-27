Adiós al minimalismo: qué es el dopamine decor, la tendencia que llena tu casa de color y personalidad
Con colores vibrantes y objetos que se salen de la norma, los ambientes pueden volverse más alegres, generando también un bienestar emocional inmediato. ¿Cómo funciona?
Durante años, el minimalismo dominó la decoración del diseño de interiores con tonos neutros, espacios totalmente despojados de brillo y con una luminosidad muy tenue y relajante. Sin embargo, llega una nueva corriente para ganar protagonismo: el dopamine decor, una propuesta que invita a llenar los ambientes de color, energía y objetos que transmitan felicidad.
Esta tendencia volvió con fuerza en 2026 y parte de una idea simple: transformar la casa en un refugio emocional. Y para lograrlo, los decoradores de interiores apuestan a elementos visuales capaces de despertar sensaciones positivas y estimular el ánimo a través del diseño.
Lejos de las reglas estrictas y de la estética completamente uniforme, este estilo propone ambientes más personales, creativos y cargados de identidad, donde cada objeto tenga un valor emocional o genere bienestar.
Qué es el dopamine decor y por qué se volvió tendencia
El término “dopamine decor” hace referencia a la dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Inspirado en ese concepto, este estilo decorativo busca crear espacios que produzcan alegría y comodidad a través de colores, texturas y elementos visuales estimulantes.
La tendencia comenzó a expandirse en redes sociales y plataformas de diseño de interiores, donde cada vez más personas comparten hogares llenos de tonos intensos, estampados llamativos y piezas originales.
Además, especialistas en decoración sostienen que el auge de este estilo está relacionado con la necesidad de crear ambientes más cálidos y optimistas, especialmente después de años marcados por el estrés y la rutina acelerada.
Dopamine decor: cuáles son las claves para transformar tu casa en un lugar feliz
El dopamine decor tiene como gran punto a favor a la hora de decorar que no tiene reglas rígidas, pero sí algunos elementos característicos que ayudan a construir espacios más alegres y expresivos. Entre los más relevantes, se encuentran los siguientes tópicos:
Colores vibrantes
Los tonos intensos son protagonistas. Amarillo, naranja, rosa, azul eléctrico o verde lima aparecen en paredes, almohadones, muebles y cuadros para aportar energía visual.
Mezcla de estampados y texturas
Rayas, flores, figuras geométricas y telas aterciopeladas pueden convivir en un mismo ambiente. La idea es romper con la uniformidad y sumar dinamismo.
Objetos con valor emocional
Fotos, recuerdos de viajes, libros, velas aromáticas o piezas vintage forman parte de este estilo, que prioriza la conexión emocional por encima de la perfección estética.
Iluminación cálida
Las luces cálidas y las lámparas decorativas ayudan a crear ambientes acogedores y confortables.
Una de las ventajas del dopamine decor es que puede incorporarse de manera gradual y sin grandes gastos. Para empezar, los expertos recomiendan sumar pequeños detalles de color, como almohadones, mantas, cuadros o vajilla llamativa. También se pueden incorporar plantas, velas perfumadas o muebles intervenidos con tonos más intensos.
Otra opción es elegir un solo ambiente de la casa, tales como el living, el dormitorio o un rincón de lectura para experimentar con esta tendencia sin modificar completamente la decoración general.
Mientras el minimalismo propone espacios simples, neutros y con pocos objetos, el dopamine decor apuesta por la expresión personal y la estimulación visual. La nueva tendencia deja de lado la idea de que “menos es más” y propone una decoración más libre, emocional y auténtica, donde lo importante no es seguir reglas estéticas sino crear ambientes que hagan sentir bien a quienes viven en ellos.