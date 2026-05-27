Dopamine decor, la nueva tendencia de decoración. Foto: Freepik

Durante años, el minimalismo dominó la decoración del diseño de interiores con tonos neutros, espacios totalmente despojados de brillo y con una luminosidad muy tenue y relajante. Sin embargo, llega una nueva corriente para ganar protagonismo: el dopamine decor, una propuesta que invita a llenar los ambientes de color, energía y objetos que transmitan felicidad.

Esta tendencia volvió con fuerza en 2026 y parte de una idea simple: transformar la casa en un refugio emocional. Y para lograrlo, los decoradores de interiores apuestan a elementos visuales capaces de despertar sensaciones positivas y estimular el ánimo a través del diseño.

Dopamine decor, la nueva tendencia de decoración. Foto: Freepik

Lejos de las reglas estrictas y de la estética completamente uniforme, este estilo propone ambientes más personales, creativos y cargados de identidad, donde cada objeto tenga un valor emocional o genere bienestar.

Qué es el dopamine decor y por qué se volvió tendencia

El término “dopamine decor” hace referencia a la dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la motivación. Inspirado en ese concepto, este estilo decorativo busca crear espacios que produzcan alegría y comodidad a través de colores, texturas y elementos visuales estimulantes.

La tendencia comenzó a expandirse en redes sociales y plataformas de diseño de interiores, donde cada vez más personas comparten hogares llenos de tonos intensos, estampados llamativos y piezas originales.

Dopamine decor, la nueva tendencia de decoración. Foto: Freepik

Además, especialistas en decoración sostienen que el auge de este estilo está relacionado con la necesidad de crear ambientes más cálidos y optimistas, especialmente después de años marcados por el estrés y la rutina acelerada.

Dopamine decor: cuáles son las claves para transformar tu casa en un lugar feliz

El dopamine decor tiene como gran punto a favor a la hora de decorar que no tiene reglas rígidas, pero sí algunos elementos característicos que ayudan a construir espacios más alegres y expresivos. Entre los más relevantes, se encuentran los siguientes tópicos:

Colores vibrantes

Los tonos intensos son protagonistas. Amarillo, naranja, rosa, azul eléctrico o verde lima aparecen en paredes, almohadones, muebles y cuadros para aportar energía visual.

Mezcla de estampados y texturas

Rayas, flores, figuras geométricas y telas aterciopeladas pueden convivir en un mismo ambiente. La idea es romper con la uniformidad y sumar dinamismo.

Objetos con valor emocional

Fotos, recuerdos de viajes, libros, velas aromáticas o piezas vintage forman parte de este estilo, que prioriza la conexión emocional por encima de la perfección estética.

Iluminación cálida

Las luces cálidas y las lámparas decorativas ayudan a crear ambientes acogedores y confortables.

Dopamine decor, la nueva tendencia de decoración. Foto: Freepik

Una de las ventajas del dopamine decor es que puede incorporarse de manera gradual y sin grandes gastos. Para empezar, los expertos recomiendan sumar pequeños detalles de color, como almohadones, mantas, cuadros o vajilla llamativa. También se pueden incorporar plantas, velas perfumadas o muebles intervenidos con tonos más intensos.

Otra opción es elegir un solo ambiente de la casa, tales como el living, el dormitorio o un rincón de lectura para experimentar con esta tendencia sin modificar completamente la decoración general.

Mientras el minimalismo propone espacios simples, neutros y con pocos objetos, el dopamine decor apuesta por la expresión personal y la estimulación visual. La nueva tendencia deja de lado la idea de que “menos es más” y propone una decoración más libre, emocional y auténtica, donde lo importante no es seguir reglas estéticas sino crear ambientes que hagan sentir bien a quienes viven en ellos.