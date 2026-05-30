Como recuperar las toallas viejas

Al igual que el resto de la ropa, es normal que con el paso del tiempo las toallas dejen de sentirse suaves como cuando eran nuevas. Y además de volverse más ásperas, pueden perder también la capacidad de absorber el agua. Esto puede tratarse de una señal para comprar otras nuevas, pero sin embargo, pocos saben que existe un truco para darles una segunda vida.

Y si bien es cierto que muchos ante esta situación recurren a remedios caseros como el vinagre blanco, el bicarbonato de sodio o distintos productos diseñados para revitalizar los tejidos, lo cierto es que es mucho más simple utilizando únicamente el lavarropas.

Cómo revitalizar las toallas Foto: Freepik

La explicación está en los residuos que se acumulan entre las fibras con cada lavado. Aunque no se vean a simple vista, restos de detergente, suavizante, minerales presentes en el agua y partículas de suciedad terminan formando una capa que endurece la tela y afecta su capacidad de absorción.

De hecho, el uso exclusivo del suavizante, por ejemplo, puede dejar una película sobre las fibras de la toalla haciendo que sea menos esponjosa y que rinda mucho menos. Algo similar ocurre con el jabón cuando no se termina de enjuagar por completo (un fenómeno muy común que ocurre en los modos de “lavado rápido”).

A esto se suman los minerales presentes en el agua y los restos corporales que quedan atrapados en las fibras tras cada uso. Con el paso de los meses, esta combinación puede alterar la textura de las toallas y hacer que absorban menos humedad.

Cómo lavar toallas

El truco que ayuda a recuperar la suavidad de las toallas

Para eliminar gran parte de esos residuos acumulados, algunos especialistas en limpieza recomiendan realizar periódicamente un ciclo de lavado utilizando únicamente agua caliente.

La idea es colocar las toallas solas dentro del lavarropas y poner en marcha un programa completo sin agregar detergente, jabón, suavizante ni ningún otro producto. De esta forma, el agua caliente ayuda a desprender parte de los restos que permanecen adheridos a las fibras y favorece que el tejido recupere su textura natural.

Si querés probar este truco, el procedimiento es muy sencillo:

Reuní las toallas que notes más rígidas o con menor capacidad de absorción.

Colocalas solas dentro del tambor del lavarropas.

Seleccioná un programa de lavado con agua caliente, respetando siempre las indicaciones de la etiqueta de cada prenda.

No agregues detergente, jabón, suavizante ni otros productos.

Dejá que el ciclo se complete normalmente.

Una vez finalizado, secá las toallas como lo hacés habitualmente.

Otros consejos para mantener las toallas suaves por más tiempo

Lavarropas. Foto: Unsplash

Además de este lavado de mantenimiento, existen algunos hábitos que pueden ayudar a conservar las toallas en mejor estado:

Evitar el exceso de detergente.

Reducir el uso frecuente de suavizantes.

No sobrecargar el lavarropas.

Sacudir las toallas antes de tenderlas.

Asegurarse de que se sequen completamente antes de guardarlas.

Con estos cuidados y un lavado ocasional solo con agua caliente, las toallas pueden recuperar parte de su suavidad y mejorar su capacidad de absorción sin necesidad de recurrir a productos adicionales.