Números de la suerte. Foto: Pexels.

En numerología popular se cree que cada número emite una “vibración energética” asociada a rasgos de personalidad y momentos del calendario y por eso se combinan astrología y números para proponer cifras favorables para cada signo. De cara a este sábado 30 de mayo y frente a una consulta cotidiana para muchas personas, conocé cuáles son los números de la suerte, signo por signo.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte del domingo 31 de mayo de 2026, signo por signo

Aries : 1, 19, 21, 28, 40

Tauro : 3, 5, 12, 21, 66

Géminis : 1, 2, 11, 20, 99

Cáncer : 2, 5, 14, 18, 23

Leo : 6, 9, 16, 25

Virgo : 7, 14, 18, 27, 33

Libra : 8, 12, 17, 29, 30

Escorpio : 5, 9, 22, 31, 88

Sagitario : 10, 19, 23, 34

Capricornio : 11, 13, 25, 30, 36

Acuario : 12, 16, 21, 30, 44

Piscis: 1, 2, 18, 30

¿Para qué sirven los números de la suerte?

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En numerología, ciertos números se asocian a vibraciones que pueden favorecer aspectos como la intuición, la toma de decisiones o la claridad personal. Sirven como referencias para orientar un día, una intención o un momento. Sin embargo, su función “guía” no es su única finalidad.

Hay quienes también lo usan para rituales o creencias religiosas. Su peso en decisiones significativas o como amuletos de la suerte también explica una gran parte de su aceptación.

Por último, son muy utilizados en loterías, quinielas o sorteos, aunque no esté comprobado que aumenten estadísticamente la probabilidad de ganar. Su función acá es más bien trascendente: sentir que se juega con una intención o una conexión especial.

Cómo sacar tu número personal según la fecha de nacimiento

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Más allá del horóscopo, la numerología propone un enfoque simbólico que conecta cifras, identidad y ciclos vitales.

Esta disciplina sostiene que los números no son neutros: cada uno representa una energía particular que puede manifestarse en la vida cotidiana. A partir de esa idea, se analizan fechas, nombres y palabras.

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para obtener el número personal según la fecha de nacimiento, se suman todos los dígitos hasta reducirlos a una sola cifra. Hay una excepción clara: cuando el resultado es 11, 22 o 33, se mantiene sin simplificar, ya que se trata de números maestros.

El nombre propio también tiene un valor numérico. Para calcularlo, se asigna un número a cada letra siguiendo un sistema tradicional que agrupa el abecedario del 1 al 9. Luego, se suman todos los valores y se reduce el total.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros