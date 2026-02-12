Las hojas de laurel en el microondas cumplen una función inesperada:

Para qué sirven las hojas de laurel dentro del microondas. Foto: imagen creada por Copilot para Canal 26.

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados y, por consecuencia, uno de los que más olores acumula. Los alimentos que se calientan en ese electrodoméstico pueden dejar aromas fuertes y no siempre desaparecen con una limpieza rápida.

Por eso, especialistas recomiendan un truco simple y económico: colocar unas hojas de laurel dentro del microondas apagado para absorber los malos olores.

Por qué el laurel elimina olores

El laurel contiene aceites esenciales naturales que neutralizan aromas fuertes en espacios cerrados. Gracias a sus propiedades aromáticas y antibacterianas, puede reducir los olores que dejan alimentos como pescado, cebolla o comidas fuertes recalentadas, sin necesidad de tener que utilizar productos químicos.

Por otro lado, el laurel también es útil para lo siguiente:

Neutraliza olores persistentes de forma natural.

Deja un aroma suave.

Puede ayudar a reducir bacterias asociadas al mal olor.

Hojas de laurel dentro del microondas. Foto: imagen creada por Copilot para Canal 26.

Cuáles son los beneficios de usar laurel en el microondas

Los especialistas recomiendan utilizar algunas hojas de laurel en el microondas ya que puede eliminar los olores fuertes que pueden dejar los alimentos recalentados:

Absorbe malos olores sin químicos agresivos.

Es un método económico y fácil.

No daña el electrodoméstico.

No deja residuos.

Paso a paso: cómo utilizar laurel en el microondas

Colocá dos o tres hojas de laurel secas en un platito Poné el platito dentro del microondas apagado Dejá las hojas varias horas o toda la noche Retiralas y tiralas.

Podés repetir el procedimiento cada vez que sientas olor fuerte o usarlo de forma preventiva para mantener el microondas con un aroma más neutro.

Hojas de laurel en el microondas. Foto: Unsplash.

Un truco de limpieza efectivo y poco utilizado: el efecto que produce poner una hoja de laurel en la aspiradora

El laurel es una planta muy ligada a la cocina y al bienestar, pero también puede convertirse en un gran aliado para mantener el hogar fresco.

Uno de los usos más curiosos y efectivos es colocar hojas de laurel dentro de la aspiradora, un truco sencillo que mejora el aroma de los ambientes mientras se limpia el hogar.

Incluso en casas ordenadas, al pasar la aspiradora suelen aparecer olores poco agradables, especialmente cuando la bolsa o el filtro acumulan suciedad. En esos casos, el laurel actúa como un desodorizante natural, sin necesidad de recurrir a químicos ni fragancias artificiales.

La hoja de laurel es ideal para la cocina.

Al introducir hojas de laurel en el interior del electrodoméstico, el aire que expulsa se impregna de su aroma característico. Esto permite:

Neutralizar los olores desagradables que se liberan al aspirar

Dejar un perfume suave y natural en cada ambiente

Reducir el uso de aromatizantes sintéticos

El calor del motor y la circulación del aire activan los aceites esenciales del laurel, logrando que su fragancia se distribuya de manera uniforme por toda la casa.

Cómo usar este truco paso a paso

Para obtener mejores resultados, conviene seguir estas recomendaciones:

Asegurarse de que la bolsa y el filtro estén limpios y completamente secos Trocear entre cinco y seis hojas de laurel secas Colocarlas dentro de la bolsa o el depósito, según el tipo de aspiradora Utilizar el aparato de forma habitual

Con cada limpieza, el aroma se libera de forma gradual y constante.