Murió el microondas: por qué cada vez más personas dejan de usar este electrodoméstico
En la búsqueda de una mayor practicidad, este electrodoméstico que antes era imprescindible, ahora se convirtió en uno más. ¿Por qué cada vez menos personas lo usan?
Los hábitos cotidianos y la búsqueda de una mayor practicidad hizo que algunas costumbres de la cocina se transformaran y que varios electrodomésticos poco a poco fueran relegados a funciones mucho menores. En los años ‘90, el microondas era un elemento indispensable, pero hoy, fue reemplazado por otros como el horno eléctrico.
Si bien su capacidad para calentar alimentos en segundos o descongelar productos de manera rápida lo convirtió en un aliado clave de la vida diaria, en los últimos años se dejó de utilizar.
El fenómeno no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores. Entre ellos se destacan los cambios en los hábitos de consumo, la aparición de nuevas tecnologías y una mayor exigencia en cuanto a la calidad de las comidas. Además, muchas personas consideran que el microondas puede alterar la textura de ciertos alimentos, lo que influye en su reemplazo progresivo.
Aunque el microondas sigue presente en numerosos hogares, ya no ocupa el rol dominante de antes. En su lugar, ganan terreno otros dispositivos que ofrecen mayor versatilidad, tales como:
- La freidora de aire, que se popularizó por permitir cocinar con menos aceite y obtener resultados crocantes en menos tiempo.
- El horno eléctrico, que ofrece más funciones, ya que permite recalentar, cocinar y gratinar con mejores resultados en sabor y consistencia.
Este desplazamiento no implica la desaparición del microondas, sino una redefinición de su uso. Hoy, muchas personas lo reservan para tareas puntuales como calentar bebidas o descongelar alimentos rápidamente, mientras que para comidas completas prefieren otras alternativas.
¿Para qué sirve el microondas?
- Calentar comida: sirve para recalentar platos ya preparados (pastas, arroz, guisos, etc.) de forma rápida.
- Descongelar alimentos: permite descongelar carne, pan o comidas congeladas en pocos minutos sin esperar horas.
- Preparar comidas simples: se pueden hacer preparaciones rápidas como verduras al vapor, avena, papas cocidas y sopas instantáneas
- Calentar bebidas: ideal para café, té, leche o agua en segundos.
- Cocción básica de emergencia: en algunos casos se puede cocinar de forma rápida (por ejemplo, huevos o ciertas recetas simples), aunque no es su uso principal.