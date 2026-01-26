Una importante empresa de electrodomésticos y tecnología cierra sus locales. Foto: Freepik

Una reconocida empresa de productos tecnológicos y electrodomésticos anunció el cierre definitivo de todas sus sucursales en la Argentina, por “motivos de fuerza mayor”, principalmente vinculados a la crisis financiera que atraviesa el sector tecnológico y el rubro en general.

Esta compañía -fundada en 2021- logró consolidar una red de más de 30 locales que fueron distribuidos en ciudades como Córdoba, Neuquén, Rosario, Mendoza, Salta y Misiones.

¿Cuál es la empresa de electrodomésticos que se va del país?

Se trata de Start_ que informó que continuará operando solamente a través de su tienda online, por lo que ya no estará disponible para los clientes su visita presencial. Esto rompe con los servicios que solía ofrecer, donde los clientes podían probar ciertos productos, como consolas de juegos, antes de efectuar la compra.

Pero ya en 2024 se empezaron a ver las primeras señales de deterioro financiero, con caídas de ventas y cierres parciales de sucursales, además de recortes internos.

También la baja en el poder adquisitivo de los consumidores generó una gran dificultad dentro del sector y en particular en Start_. La competencia de productos importados generó un escenario que complicó a la empresa, por lo que no logró sostener el nivel de ventas necesario para mantener abiertas sus puertas.

El cierre de Start_ se suma a la difícil situación de otras compañías del sector. El pasado 16 de julio, el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7 puso a la venta las marcas Garbarino y Compumundo en el marco de un concurso preventivo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras, con el objetivo de evitar su cierre definitivo.

Esto no hace más que reflejar la compleja coyuntura que atraviesa la industria tecnológica y de electrodomésticos en nuestro país, debido a la baja del consumo, la alta competencia y las dificultades financieras.