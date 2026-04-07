Compra de electrodomésticos. Foto: Freepik

El Banco Nación lanzó una nueva campaña de financiamiento destinada a reactivar el consumo y que sus clientes puedan renovar y equipar el hogar. Hasta el 31 de mayo de 2026, los usuarios podrán acceder a 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés en los rubros de tecnología, artículos para el hogar y materiales de construcción.

Al incluir cadenas de pinturerías y tiendas de mejoramiento del hogar, el BNA busca con esta promoción dinamizar las pequeñas obras y mejoras que suelen planificarse durante esta época del año.

De esta manera, la oferta le permite a los consumidores planificar compras de mayor valor (como lavarropas, heladeras, etc.) distribuyendo el costo en un plazo extendido sin recargos. Asimismo, se refuerza el rol de la entidad como uno de los actores principales en la promoción del crédito al consumo, ofreciendo alternativas para sostener el nivel de actividad en importantes sectores de la economía argentina.

Electrodomésticos y tecnología en 20 cuotas sin interés. Foto: Banco Nación

Qué productos se pueden comprar en hasta 20 cuotas sin interés con Banco Nación

La oferta no se limita a electrodomésticos y dispositivos móviles, sino que integra al sector de la construcción y refacciones. En esa línea, La propuesta se subdivide en los siguientes segmentos principales:

Tecnología y artículos para el hogar.

Decoración.

Materiales para la construcción.

Colchonerías.

Movilidad que incluye bicicletas y motos.

Cómo acceder a la promoción de cuotas sin interés del BNA

Según explicaron desde el BNA, la promoción tiene alcance nacional y es válida tanto para compras online como presenciales en sucursales. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán usar sus tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco.

En tanto, la financiación se aplica de manera directa al momento de efectuar el pago, sin necesidad de gestiones adicionales. Cabe recordar que la cantidad de cuotas varía según el comercio y la marca seleccionada, por lo que es fundamental revisar las condiciones específicas en cada local antes de comprar.

Listado de locales y marcas adheridas: dónde comprar con el beneficio del Banco Nación

El programa cuenta con varias marcas y cadenas de retail que ofrecen distintos plazos de pago. Entre los negocios participantes se encuentran:

Hasta 20 cuotas sin interés : Megatone, Tecno-Compro, Motorola, Homedics, Frávega, On City, Naldo, Fava, Casa del Audio, Castillo, Radio Sapienza, Hendel, Novogar, Oscar Barbieri, Habitar, Servitech, Pintecord y Simmons.

Hasta 18 cuotas sin interés : Rodo.

Hasta 12 cuotas sin interés : Samsung, Pardo, Grupo Marquez, Bringeri, JBL, Easy, Colorshop, Samaco, Iguazú Hogar, Cañada Pinturerías, Santa Fe Pinturerías y Dricco.

Hasta 6 cuotas sin interés: Arredo y Rex.

De todas manearas, para conocer los más de 6.000 comercios adheridos, filtrando por provincia, localidad y medio de pago, los usuarios pueden ingresar a semananacion.com.ar/semananacion/mascuotas26