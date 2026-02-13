La verdadera función del agujero en el centro de los bancos de plástico. Foto: Gemini IA.

Las banquitos de plástico están en casi todas las casas. Son livianos, prácticos y resistentes. Pero hay un detalle que suele pasar desapercibido: el agujero redondo en el centro del asiento. No está ahí por diseño ni por estética, sino que cumple varias funciones clave.

¿Para qué sirve el agujero de las banquetas de plástico?

Dentro de las múltiples funciones del agujero de los bancos de plástico, se encuentran:

Drenaje del agua

Si la banqueta queda al aire libre y llueve, o si la lavás con manguera, el orificio permite que el agua escurra y no se acumule en la superficie. Sin esa salida, se formarían pequeños charcos que, además de incómodos, podrían generar humedad y moho con el tiempo.

Más ventilación y comodidad

En días de mucho calor, el agujero favorece la circulación de aire y reduce esa sensación pegajosa típica del plástico. Puede parecer un detalle mínimo, pero mejora bastante la comodidad al sentarse, sobre todo en verano.

Un detalle clave en la fabricación

El orificio también cumple un papel técnico durante la producción. Ayuda a que el plástico fundido se distribuya de manera más uniforme dentro del molde, evitando tensiones, grietas o deformaciones. Gracias a eso, la estructura resulta más firme y duradera sin encarecer el producto.

Más fácil para separarlas

Además, evita el llamado “efecto ventosa” cuando se apilan varias banquetas. Sin ese pequeño espacio de aire, separarlas sería mucho más difícil y hasta podrían dañarse al intentar despegarlas.

Un agarre más cómodo

Y aunque no fue pensado específicamente para eso, muchas personas lo usan como punto de agarre para transportarlas con una sola mano, lo que suma practicidad en el uso cotidiano.

Se trata de un pequeño agujero que cumple con varias funciones. A veces, hay detalles simples a los que no se presta atención, pero que son los más ingeniosos.