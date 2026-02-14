El corte de pelo para todo tipo de rostro:

Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026. Foto: Encarna Moreno, Mejor Peluquera España L’Oréal @peluqueria_encarna_moreno_

Para las mujeres que buscan un cambio de look con personalidad, hay un corte de pelo ideal que se impone en las tendencias de 2026: el shaggy corto. Este estilo ganó protagonismo entre mujeres de más de 40, 50 e incluso 60 años, ya que rejuvenece al instante, aporta volumen donde más se necesita y luce estiloso sin complicaciones. Gracias a su versatilidad, se ha convertido en uno de los cortes más solicitados en los salones esta temporada.

Encarna Moreno, peluquera y educadora en Sevilla, galardonada con el premio a la Mejor Peluquera de España L’Oréal, compartió en su cuenta de Instagram (@peluqueria_encarna_moreno_) que el shaggy corto es “la textura que manda en 2026”.

¿Qué es el shaggy corto?

“Capas ligeras, movimiento natural y una estética effortless que define la nueva era del corte corto. El shaggy corto evoluciona y se convierte en uno de los grandes protagonistas de 2026: más suave, más versátil y más personal”, explica Moreno.

La especialista comparte además 10 fotos y aclara que este corte puede adaptarse a distintos estilos, tipos de cabello y personalidades. Aporta volumen sin rigidez, incluye capas desfiladas que enmarcan el rostro y flequillos abiertos, cortos o desestructurados. Es un corte que se adapta al cabello y a quien lo lleva.

Por qué es ideal después de los 40

Con la edad, el cabello suele perder densidad y volumen. El mini shag con capas ayuda a contrarrestarlo de varias maneras:

Genera sensación de mayor densidad gracias a las capas

Rejuvenece el rostro mediante el movimiento y el flequillo

Es fácil de mantener, perfecto para mujeres prácticas

Aporta un efecto “lifting” visual por el volumen superior

Proyecta una imagen moderna, segura y con personalidad

A quién le queda bien

Una de las mayores ventajas del mini shag es su adaptabilidad. Funciona especialmente para:

Mujeres con cara redonda o cuadrada , ya que estiliza el rostro

Cabellos finos o lisos , porque aporta textura y volumen

Quienes desean disimular arrugas o líneas de expresión en la frente

Mujeres que buscan un look moderno pero sofisticado

Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026. Foto: Encarna Moreno, Mejor Peluquera España L’Oréal @peluqueria_encarna_moreno_

Celebridades que lo llevan

Muchas famosas han apostado por este corte como un sello de estilo: