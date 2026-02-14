María Laura Ruberto
Por María Laura Ruberto
sábado, 14 de febrero de 2026, 22:47
Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026. Foto: Encarna Moreno, Mejor Peluquera España L’Oréal @peluqueria_encarna_moreno_

Para las mujeres que buscan un cambio de look con personalidad, hay un corte de pelo ideal que se impone en las tendencias de 2026: el shaggy corto. Este estilo ganó protagonismo entre mujeres de más de 40, 50 e incluso 60 años, ya que rejuvenece al instante, aporta volumen donde más se necesita y luce estiloso sin complicaciones. Gracias a su versatilidad, se ha convertido en uno de los cortes más solicitados en los salones esta temporada.

Encarna Moreno, peluquera y educadora en Sevilla, galardonada con el premio a la Mejor Peluquera de España L’Oréal, compartió en su cuenta de Instagram (@peluqueria_encarna_moreno_) que el shaggy corto es “la textura que manda en 2026”.

Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026. Foto: Encarna Moreno, Mejor Peluquera España L’Oréal @peluqueria_encarna_moreno_

¿Qué es el shaggy corto?

“Capas ligeras, movimiento natural y una estética effortless que define la nueva era del corte corto. El shaggy corto evoluciona y se convierte en uno de los grandes protagonistas de 2026: más suave, más versátil y más personal”, explica Moreno.

La especialista comparte además 10 fotos y aclara que este corte puede adaptarse a distintos estilos, tipos de cabello y personalidades. Aporta volumen sin rigidez, incluye capas desfiladas que enmarcan el rostro y flequillos abiertos, cortos o desestructurados. Es un corte que se adapta al cabello y a quien lo lleva.

También podría interesarte
Canas amarillas: los trucos detrás de su cuidado para mantenerlas siempre radiantes y saludables

Canas amarillas:los trucos detrás de su cuidado para mantenerlas siempre radiantes y saludables

Cortes de pelo en tendencia: la peligrosa moda que crece e implica un importante riesgo para la salud

Cortes de pelo en tendencia:la peligrosa moda que crece e implica un importante riesgo para la salud

  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.
  • Corte de pelo Shaggy corto.

    • Por qué es ideal después de los 40

    Con la edad, el cabello suele perder densidad y volumen. El mini shag con capas ayuda a contrarrestarlo de varias maneras:

    • Genera sensación de mayor densidad gracias a las capas
    • Rejuvenece el rostro mediante el movimiento y el flequillo
    • Es fácil de mantener, perfecto para mujeres prácticas
    • Aporta un efecto “lifting” visual por el volumen superior
    • Proyecta una imagen moderna, segura y con personalidad

    A quién le queda bien

    Una de las mayores ventajas del mini shag es su adaptabilidad. Funciona especialmente para:

    • Mujeres con cara redonda o cuadrada, ya que estiliza el rostro
    • Cabellos finos o lisos, porque aporta textura y volumen
    • Quienes desean disimular arrugas o líneas de expresión en la frente
    • Mujeres que buscan un look moderno pero sofisticado
    Corte de pelo Shaggy corto, la tendencia 2026. Foto: Encarna Moreno, Mejor Peluquera España L’Oréal @peluqueria_encarna_moreno_

    Celebridades que lo llevan

    Muchas famosas han apostado por este corte como un sello de estilo:

    • Halle Berry: referente del shag moderno, con capas que aportan movimiento.
    • Meg Ryan: pionera en popularizar el shag a finales de los 90 y 2000, ahora con capas suaves y flequillo desordenado.
    • Julianne Moore: combina capas largas y flequillo abierto, adaptando el estilo a un look más elegante.
    • Sandra Bullock: ha experimentado con bobs texturizados y capas ligeras, en línea con el mini shag.
    • Naomi Watts: lleva cortes de longitud mini a media, con capas suaves y flequillos abiertos.
    • Robin Wright: demuestra que un corte desestructurado puede ser sofisticado y rejuvenecedor.