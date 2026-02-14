El corte de pelo para todo tipo de rostro: ideal para mujeres mayores de 40 que buscan rejuvenecer su look
La reconocida peluquera Encarna Moreno, premiada como Mejor Peluquera de España L’Oréal, reveló en Instagram cuál es “la textura que manda en 2026”.
Para las mujeres que buscan un cambio de look con personalidad, hay un corte de pelo ideal que se impone en las tendencias de 2026: el shaggy corto. Este estilo ganó protagonismo entre mujeres de más de 40, 50 e incluso 60 años, ya que rejuvenece al instante, aporta volumen donde más se necesita y luce estiloso sin complicaciones. Gracias a su versatilidad, se ha convertido en uno de los cortes más solicitados en los salones esta temporada.
Encarna Moreno, peluquera y educadora en Sevilla, galardonada con el premio a la Mejor Peluquera de España L’Oréal, compartió en su cuenta de Instagram (@peluqueria_encarna_moreno_) que el shaggy corto es “la textura que manda en 2026”.
¿Qué es el shaggy corto?
“Capas ligeras, movimiento natural y una estética effortless que define la nueva era del corte corto. El shaggy corto evoluciona y se convierte en uno de los grandes protagonistas de 2026: más suave, más versátil y más personal”, explica Moreno.
La especialista comparte además 10 fotos y aclara que este corte puede adaptarse a distintos estilos, tipos de cabello y personalidades. Aporta volumen sin rigidez, incluye capas desfiladas que enmarcan el rostro y flequillos abiertos, cortos o desestructurados. Es un corte que se adapta al cabello y a quien lo lleva.
Por qué es ideal después de los 40
Con la edad, el cabello suele perder densidad y volumen. El mini shag con capas ayuda a contrarrestarlo de varias maneras:
- Genera sensación de mayor densidad gracias a las capas
- Rejuvenece el rostro mediante el movimiento y el flequillo
- Es fácil de mantener, perfecto para mujeres prácticas
- Aporta un efecto “lifting” visual por el volumen superior
- Proyecta una imagen moderna, segura y con personalidad
A quién le queda bien
Una de las mayores ventajas del mini shag es su adaptabilidad. Funciona especialmente para:
- Mujeres con cara redonda o cuadrada, ya que estiliza el rostro
- Cabellos finos o lisos, porque aporta textura y volumen
- Quienes desean disimular arrugas o líneas de expresión en la frente
- Mujeres que buscan un look moderno pero sofisticado
Celebridades que lo llevan
Muchas famosas han apostado por este corte como un sello de estilo:
- Halle Berry: referente del shag moderno, con capas que aportan movimiento.
- Meg Ryan: pionera en popularizar el shag a finales de los 90 y 2000, ahora con capas suaves y flequillo desordenado.
- Julianne Moore: combina capas largas y flequillo abierto, adaptando el estilo a un look más elegante.
- Sandra Bullock: ha experimentado con bobs texturizados y capas ligeras, en línea con el mini shag.
- Naomi Watts: lleva cortes de longitud mini a media, con capas suaves y flequillos abiertos.
- Robin Wright: demuestra que un corte desestructurado puede ser sofisticado y rejuvenecedor.