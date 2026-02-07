La tendencia del flequillo en las celebridades. Foto: Instagram

A partir de los 40 años, muchas mujeres buscan renovar su imagen sin recurrir a cambios drásticos. En ese contexto, el flequillo vuelve a posicionarse como uno de los recursos más eficaces para lograr un efecto rejuvenecedor inmediato, siempre que se elija el estilo adecuado.

Lejos de los flequillos rectos y rígidos, las tendencias actuales apuestan por versiones más suaves, desfiladas y versátiles, capaces de acompañar el movimiento natural del cabello y armonizar los rasgos del rostro. Un flequillo bien trabajado no solo aporta frescura al look, sino que también permite disimular líneas de expresión en la frente, suavizar la flacidez facial y resaltar la mirada.

A partir de los 40 años, muchas mujeres buscan renovar su imagen sin recurrir a cambios drásticos. Foto: Pinterest

Además, se adapta a diferentes largos y tipos de melena, lo que lo convierte en una solución práctica para quienes desean un cambio visible sin sacrificar longitud. Entre las propuestas más destacadas de la temporada se encuentran cinco cortes que combinan estilo, funcionalidad y un marcado efecto rejuvenecedor.

Un flequillo bien trabajado aporta frescura al look. Foto: Unsplash.

Cinco cortes de pelo para mujeres mayores de 40

1. Media melena con shaggy bangs

La media melena con shaggy bangs es una de las opciones más elegidas por su aire desenfadado y moderno. Este flequillo desfilado se integra a la perfección en cortes como el shag o el mullet, aportando textura y movimiento.

Corte de cabello con Shaggy bangs. Foto: Twitter.

Su principal ventaja es la capacidad de adaptarse a distintos largos y tipos de cabello, logrando un look fresco y dinámico.

2. Long bob con flequillo cortina

Otra alternativa que se mantiene como favorita es el long bob con flequillo cortina. Este estilo suaviza las líneas de expresión, abre el rostro y aporta luminosidad sin endurecer los rasgos.

Corte de cabello con flequillo long bob. Foto: Pinterest.

Resulta especialmente favorecedor en rostros ovalados, alargados o con frente amplia, y se destaca por su versatilidad, ya que puede peinarse hacia los costados o integrarse con facilidad al resto del corte.

3. Mullet suave con flequillo abierto

El mullet suave con flequillo abierto y capas delicadas es ideal para quienes buscan un look natural y con movimiento. Este flequillo enmarca el rostro de forma sutil y se adapta muy bien a cabellos ondulados o rizados.

Corte de cabello con flequillo mullet. Foto: Pinterest

Además, su crecimiento progresivo lo convierte en una opción práctica y de bajo mantenimiento.

4. Long bob escalado con flequillo lateral

En el caso del long bob escalado con flequillo lateral, se trata de un estilo que aporta un aire juvenil inmediato. El flequillo ladeado ayuda a disimular arrugas en la frente y eleva visualmente la mirada, siendo una excelente opción para rostros redondos o cuadrados.

Corte de cabello long bob con flequillo. Foto: Pinterest

Su fácil peinado y mantenimiento lo hacen especialmente funcional para el día a día.

5. Flequillo largo

Corte de cabello con flequillo largo. Foto: Instagram

Por último, el flequillo largo y desfilado se impone como una alternativa elegante y favorecedora. Su caída suave aporta ligereza y movimiento, resultando ideal para cabellos finos o con poco volumen.

Además, se integra con facilidad al resto del corte si se decide dejarlo crecer, lo que lo convierte en una elección versátil y adaptable. Lejos de ser un detalle menor, el flequillo adecuado puede marcar la diferencia en un cambio de look. A los 40 y más allá, apostar por estilos suaves y modernos permite rejuvenecer la imagen, realzar los rasgos y mantenerse alineada con las tendencias sin perder naturalidad.