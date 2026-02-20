Colores que serán tendencia en otoño 2026 Foto: Pinterest

Las tendencias en manicura para este otoño 2026 confirman que las uñas siguen siendo un elemento clave a la hora de definir un estilo. Más allá de la ropa o los accesorios, el color y el diseño elegidos pueden transformar un look en cuestión de segundos y aportar personalidad propia.

Esta temporada conviven los clásicos reinventados con tonos suaves y propuestas más alegres. Desde acabados intensos y sofisticados para las más osadas, hasta opciones minimalistas y luminosas para aquellas que prefieren looks sobrios, la variedad permite adaptar la manicura tanto a eventos formales como a estilos cotidianos.

Entre las apuestas más fuertes del año aparecen tres tendencias que resumen el espíritu 2026: dramatismo, naturalidad y frescura. Los colores del otoño comienzan a notarse y las uñas no son la excepción.

Nail art: 3 colores y texturas que serán tendencia este otoño

Rouge Noir: el clásico oscuro que vuelve con fuerza

El Rouge Noir, ese rojo profundo casi borgoña, regresa como uno de los tonos protagonistas de la temporada. Elegante y atemporal, se posiciona como la alternativa sofisticada al rojo tradicional.

Ideal para los meses más fríos o para eventos nocturnos, este color aporta dramatismo sin perder refinamiento. Funciona tanto en uñas cortas y prolijas como en formatos más largos y almendrados, y combina especialmente bien con estilismos neutros o total black.

Milky White: minimalismo y efecto natural

En el extremo opuesto aparece el Milky White, un blanco lechoso translúcido que apuesta por la naturalidad. Esta tendencia se inscribe dentro del auge de las manicuras limpias y delicadas, donde la elegancia radica en la sutileza.

El acabado suave y brillante da un aspecto prolijo y saludable a las manos, lo que lo convierte en una opción versátil para el día a día, ámbitos laborales o eventos formales. También funciona como base para nail art discreto o micro diseños minimalistas.

Amarillo pastel: frescura y optimismo

El amarillo pastel irrumpe como el tono más alegre de la temporada. Su versión suave y cremosa lo vuelve fácil de llevar, incluso para quienes no suelen optar por colores vibrantes.

Este tono aporta luminosidad y un aire moderno, especialmente en primavera y verano. Puede llevarse en versión lisa o acompañado de estampados delicados, como flores pequeñas o líneas geométricas, que suman originalidad sin recargar el diseño.