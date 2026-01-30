Uñas en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

El 2026 vuelve a traer las tendencias que parecía que habían quedado en el pasado: las uñas cuadradas. Ellas vuelven a ocupar el centro de la escena de la moda y se consolidan como la forma más elegante del año, desplazando por completo a las uñas almendra, cuya forma fue adoptada rápidamente por las celebridades para brindar elegancia y una estética sobria al look.

Este diseño, de líneas rectas y acabado prolijo, se impone tanto en los salones de belleza como en redes sociales. En el año 2018, estas uñas comenzaron a hacerse virales luego de que la cantante española Rosalía comenzara a utilizarlas para sus videoclips y presentaciones en vivo y, unos años más tarde, fueron desplazadas por modelos un poco más minimalistas y sobrios.

La Rosalía volvió a poner en tendencia las uñas cuadradas Foto: Pinterest

La forma cuadrada no solo aporta un aire moderno y sofisticado, sino que también resulta funcional y versátil. Su superficie recta permite lucir mejor los esmaltes y diseños que predominan durante los meses fríos, convirtiéndose en el lienzo ideal para experimentar con nuevas texturas y colores.

Moda 2026: colores que marcan tendencia en uñas cuadradas

Durante 2026, las uñas cuadradas se destacan con tonos profundos, elegantes y atemporales, ideales para usar tanto de día como de noche. Entre los más elegidos se encuentran:

Borgoña y rojo vino, ideales para un look sofisticado y nocturno

Marrón chocolate y tonos café, perfectos para el invierno

Gris topo y nude frío, que aportan elegancia minimalista

Negro brillante o mate, un clásico que vuelve con fuerza

Verde oliva y azul petróleo, colores modernos que suman personalidad

Uñas cuadradas, la tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Estos esmaltes lucen especialmente bien sobre uñas cuadradas, ya que resaltan la limpieza de la forma y potencian la intensidad del color. En cuanto al diseño y el nail art, las tendencias apuntan a texturas finas e impactantes, tales como las francesitas rectas, los tonos blancos, negros y metalizados y el efecto glossy.

Uñas cuadradas, la tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Además de su estética refinada, las uñas cuadradas son prácticas y resistentes, lo que las convierte en una opción ideal para el uso diario. Su estructura reduce quiebres y permite mantener la manicura por más tiempo sin perder forma, ideal para aquellas que quieren mantener su look perfecto sin tener que ir corriendo a la manicura.