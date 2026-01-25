Milky nails, la nueva tendencia del verano Foto: Pinterest

Las uñas milky, se convirtieron en la última tendencia de la manicura este verano, gracias a su efecto cremoso, sofisticado y fino, que combina el toque clásico con todo el glamour de los colores nude para las uñas. Lo mejor que tiene esta tendencia, es la capacidad de replicarlo en casa, sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero en un salón profesional.

Este estilo se caracteriza por el acabado translúcido con un toque de blanco, que aporta luminosidad, suavidad y diseño a las uñas. Esta combinación da como resultado un look versátil, que se adapta a cualquier ocasión, desde estilos discretos, hasta completando outfits de oficina y hasta de playa. Además, se puede aplicar sobre una amplia variedad de colores, permitiendo que cada persona personifique sus uñas según sus gustos y estilo.

Paso a paso: cómo lograr las milky nails en casa sin gastar de más

Para poder hacerte tus propias milky nails desde casa, necesitarás algunos materiales básicos y seguir estos simples pasos. ¿La clave? Prolijidad, paciencia y muchísima creatividad.

Paso a paso:

Preparación de uñas: limar, dar forma y aplicar una base protectora.

Aplicación del color: elegir un esmalte semitransparente o blanco suave y aplicar una o dos capas según el efecto deseado.

Detalles opcionales: podés añadir diseños minimalistas como líneas, puntos o un degradé suave.

Finalizar: aplicar un top coat transparente para sellar el color y darle brillo.

Las milky nails son perfectas para quienes buscan un diseño elegante y sencillo, que no requiera técnicas complicadas y que pueda renovarse fácilmente según la ocasión. Su popularidad se debe justamente a esa combinación de versatilidad, delicadeza y facilidad de ejecución, convirtiéndolas en un must para quienes disfrutan de cuidar sus uñas en casa.

Naked nails: la otra tendencia del verano

El aspecto saludable de las naked nails, también conocidas como manicura japonesa, refleja elegancia y feminidad. Su acabado traslúcido, en tonos pastel o rosas apenas visibles, resalta la belleza natural de las manos. El secreto de este estilo está en la preparación: cutículas prolijas, limado suave y una capa de brillo que aporta frescura sin sobrecargar.

Naked nails, la nueva tendencia del verano Foto: Pinterest

Pero más allá de lo estético, esta tendencia representa un cambio de paradigma. En un contexto dominado por la saturación visual, las uñas desnudas encarnan un regreso a la sencillez y al autocuidado. De hecho, muchos dermatólogos recomiendan que las uñas “respiren” para no dañar la piel y generar consciencia estética.

En tiempos donde los outfits se vuelven cada vez más osados, las uñas minimalistas funcionan como un complemento perfecto. La manicura natural equilibra las propuestas de moda de el verano 2026, aportando calma y sofisticación a los looks más audaces.