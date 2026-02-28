Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @sofimmartinez

La sastrería femenina dejó de ser una opción exclusiva para la oficina y se reinventó como una pieza clave también en eventos sociales, alfombras rojas y producciones de moda. Hoy funciona como un comodín versátil que puede adaptarse tanto a un estilismo clásico como a uno audaz y sensual.

Figuras como Rocío Pardo, Sofía Martínez, Evelyn Botto y Wanda Nara lo demuestran con sus elecciones de trajes pantalón, aportando una impronta moderna y sexy a esta tendencia que no deja de ganar terreno.

Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @rrociopardo

Sofía Martínez: brillos y audacia

Sofía Martínez suele recurrir a la sastrería en sus compromisos profesionales, pero recientemente elevó la apuesta. Eligió un traje negro de líneas clásicas y pantalón de tiro alto, y lo combinó con un corpiño al tono cubierto de pedrería que asomaba bajo el blazer.

La tendencia de dejar la lencería visible pisa fuerte esta temporada, y la periodista la adoptó con naturalidad. Cerró el look con maquillaje en tonos neutros, delineado cat eye, labios nude y el pelo suelto con raya al medio.

Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @sofimmartinez

Rocío Pardo: sastrería al desnudo

En una producción reciente, Rocío Pardo llevó el concepto un paso más allá al usar un traje negro directamente sobre la piel. El conjunto, de corte recto y silueta tradicional, pertenece a GNZ González, firma con más de un siglo de trayectoria en el país.

El estilismo se completó con ondas estilo sirena realizadas por Cristian Luna y un maquillaje con delineado intenso, contorno y gloss a cargo de Marian Makeup Pro.

Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @rrociopardo

Evelyn Botto: elegancia con sello de autor

Para el show histórico de Nicki Nicole en el Teatro Colón, Evelyn Botto optó por una propuesta sofisticada de Natalia Antolín. Lució un traje de tres piezas en tono crema: blazer, chaleco y pantalón a juego.

El conjunto pertenece a la colección cápsula desarrollada junto a Verónica Lozano, y el detalle distintivo estuvo en el forro del saco, con ilustraciones de cisnes, un guiño característico de la marca. Sumó anteojos de sol de Miu Miu, collar dorado con dije circular y manicura verde neón. El cabello recogido en una cola tirante aportó un aire pulido y moderno.

Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @evelynbotto

Wanda Nara: blazer y lujo

En un evento exclusivo, Wanda Nara volvió a apostar por su sello personal con un blazer oversized gris topo de rayas diplomáticas, llevado directamente sobre la piel. Lo combinó con un jean apenas acampanado y sandalias de plataforma de punta abierta, logrando un mix entre formal y relajado.

Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @wanda_nara

El toque de lujo llegó con una minibag azul de cuero de cocodrilo firmada por Hermès. Se trata del modelo Pochette Kelly To Go, actualmente discontinuado en la web oficial, pero disponible en plataformas de reventa por cifras que rondan los 10 mil dólares.

Cómo llevan las famosas los trajes sastreros. Foto: Instagram @wanda_nara

Así, la sastrería reafirma su lugar como una de las tendencias más fuertes del momento: clásica en su esencia, pero cada vez más atrevida en su interpretación.