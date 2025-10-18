Vestidos en tendencia 2025: los estilos que vas a ver en todos lados esta temporada primavera-verano

Desde transparencias y estampados maxi hasta denim ligero, cut outs y slip dresses, hay estilos para cada ocasión y personalidad. Estos son los modelos que pisarán fuerte esta temporada y que seguramente querrás tener en tu placard.

Vestidos en tendencia primavera-verano 2025. Foto: Pinterest.

Se acercan los días cálidos y nada resulta más cómodo ni versátil que un buen vestido. Ya sea para salir con amigas, ir al trabajo o a la facultad, esta prenda se convierte en un infaltable del verano por su frescura y practicidad. Desde los modelos largos y formales hasta los más cortos y entallados, los vestidos vuelven a ser protagonistas con propuestas que se adaptan a todos los estilos.

En ese sentido, la asesora de imagen Anaí Ayora compartió a través de su cuenta de Instagram (@anai.asesoriadeimagen) cuáles serán los cortes, colores y estampados que marcarán tendencia esta temporada, anticipando lo que se viene en materia de moda.

Los vestidos con transparencias en tono pastel están en tendencia esta primavera-verano 2025. Foto: Pinterest.

Vestidos en tendencia 2025: los diseños que pisarán con fuerza esta primavera-verano

1. Vestidos con transparencias románticas

Las telas translúcidas en tonos pastel con detalles florales serán el must de la temporada. Este estilo apuesta por la feminidad y la frescura, ideal para un brunch de domingo o una cita especial. Sin dudas, las tres palabras que definen esta tendencia son comodidad, suavidad y encanto.

Los vestidos que serán tendencia esta primavera-verano 2025. Video Instagram @anai.asesoriadeimagen

2. Vestidos con estampados grandes

El estampado maximalista sigue fuerte. Flores enormes, patrones gráficos y colores vibrantes dominan los looks más alegres de la primavera-verano. Perfectos para quienes quieren destacar sin demasiado esfuerzo, con una vibra divertida y llena de energía.

Vestidos en tendencia primavera-verano 2025. Foto: Pinterest.

3. Vestidos de denim livianos

El denim vuelve, pero en su versión más fresca y liviana. Estos vestidos son la elección ideal para un look casual y cómodo, sin perder ese toque chic que eleva cualquier outfit. Se puede combinar con zapatillas o sandalias para un estilo relajado.

Vestidos en tendencia primavera-verano 2025. Foto: Pinterest.

4. Vestidos con silueta cut out

Los cortes estratégicos siguen marcando tendencia. En la cintura, los hombros o la espalda, aportan sensualidad sin exagerar. Es una opción perfecta para las que buscan un estilo moderno, sexy y sofisticado al mismo tiempo.

Vestidos en tendencia primavera-verano 2025. Foto: Pinterest.

5. Vestidos slip de seda

El slip dress regresa con fuerza, ahora con detalles de encaje o tonos metálicos. Es un básico de noche que también se adapta al día si se combina con sandalias planas o una chaqueta liviana. Versátil, elegante y atemporal: un imprescindible del guardarropa femenino.

Vestidos en tendencia primavera-verano 2025. Foto: Pinterest.

En definitiva, los vestidos serán los grandes protagonistas de la temporada primavera-verano 2025. Desde los modelos románticos con transparencias hasta los más audaces con recortes o estampados vibrantes, hay opciones para todos los estilos. Si hay una prenda que nunca falla cuando sube la temperatura, ese es el vestido.