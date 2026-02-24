La tendencia en pelo noventosa que volvió con fuerza este 2026. Foto: Pinterest.

Volumen y movimiento son las dos claves que definen la tendencia capilar del momento. Los alisados extremos y la planchita quedaron en segundo plano, dando paso a melenas con más personalidad, textura y estilo propio. Sin dudas, la inspiración vuelve directo a los años 90 en materia de peluquería.

El regreso del pasado también se refleja en los cortes más solicitados del momento, como el butterfly cut y los flequillos abiertos, que hoy lideran los pedidos en los salones. Y los peinados no quedan afuera de esta ola nostálgica que rescata volumen, movimiento y actitud.

Si antes dominaban los cabellos ultra alisados, ahora la estética gira hacia propuestas con más cuerpo y textura con volumen marcado, puntas hacia afuera y flequillos bien definidos. En ese contexto, el clásico blowout se perfila como el peinado estrella que marcará el 2026.

Cómo es el blowout, el peinado en tendencia que volvió después de 30 años

El blowout es un peinado que se realiza con secador y cepillo redondo para lograr un acabado con volumen, movimiento y brillo, sin necesidad de usar planchita o buclera. No es simplemente secarse el pelo: la idea es moldearlo mientras se seca, trabajando por secciones para darle forma desde la raíz hasta las puntas. El resultado suele ser una melena con cuerpo, puntas hacia afuera o con ligera curva, y un efecto pulido pero natural.

Es uno de los peinados más prácticos para el día a día, aunque dominar la técnica con el cepillo requiere algo de práctica. Lo que se busca es moldear el cabello con intención, utilizando productos específicos que ayuden a controlar el frizz, aportar brillo y dar estructura.

A diferencia de un secado común —cuyo único objetivo es quitar la humedad—, el blowout busca un acabado pulido, con cuerpo y definición. Hay técnica, control y un resultado mucho más elaborado.

La preparación es casi tan importante como el secado en sí. Todo comienza con un lavado y acondicionamiento adecuados al tipo de cabello, un paso que no debería hacerse a las apuradas. Luego se retira el exceso de agua y se aplica protector térmico junto con productos de styling que faciliten el moldeado.

Para potenciar el volumen, un buen recurso es aplicar un spray específico en las raíces antes de empezar. El trabajo se realiza por secciones, utilizando secador y cepillo redondo de tamaño medio, controlando la tensión y la dirección del aire. Al finalizar, se recomienda sellar con aire frío, pulir las puntas y sumar un sérum ligero que aporte brillo y definición.

La técnica debe adaptarse siempre al tipo de cabello. En melenas rizadas, es clave controlar el encrespamiento y trabajar la tensión para lograr un efecto más pulido; en cabellos lisos, el objetivo suele ser aportar movimiento sin perder suavidad. Ajustar temperatura, productos y herramientas según la textura es fundamental para un buen resultado.

El corte también juega un papel central. Los estilos con capas y puntas desfiladas suelen responder mejor al blowout, ya que permiten mayor dinamismo y un efecto de volumen más marcado. En definitiva, un buen secado realza el corte, pero no lo reemplaza.

Para lograr un acabado profesional, es imprescindible manejar bien la tensión del cepillo, la dirección del aire y el ángulo de trabajo. Regular la temperatura según el tipo de fibra capilar y finalizar siempre con aire frío ayuda a sellar la cutícula, reducir el frizz, potenciar el brillo y mantener el volumen en la raíz por más tiempo.