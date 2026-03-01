Como cuidar la piel de los ojos después de los 30. Foto: Freepik

Las bolsas y las ojeras debajo de los ojos son una de las mayores preocupaciones estéticas de las mujeres de más de 30 años, ya que de esa forma lucen más cansadas, apagadas y hasta suele generar un efecto poco deseado en el rostro: acrecienta arrugas y manchitas. Y aunque pareciera que solamente aparecen por falta de sueño, hay otros factores que pueden ayudar a que se asienten en el rostro.

La Sociedad Argentina de Dermatología indica que las bolsas y las ojeras aparecen mayormente por falta de sueño, pero también pueden hacerlo por mala alimentación, deshidratación o incluso por factores genéticos. Y si bien los especialistas recomiendan incorporar el contorno de ojos descongestivo a partir de los 30 años, este solamente es el primer paso para mejorar la apariencia de la piel.

Con pequeños cambios en la rutina diaria, es posible conseguir un efecto rejuvenecedor visible. Solamente hace falta saber cuáles son los infalibles para cuidar la piel que se encuentra alrededor de los ojos, la zona más delicada del rostro, sin lugar a dudas.

Tips para deshacerte de las ojeras y las bolsas en los ojos después de los 30

Mejorar la hidratación diaria

La piel del contorno de ojos es más fina y sensible que la del resto del rostro. Cuando el cuerpo no recibe suficiente agua, esta zona puede verse más oscura y marcada. Beber entre 1,5 y 2 litros de agua por día ayuda a mejorar la elasticidad y la luminosidad de la piel.

Cuidar la alimentación

El exceso de sal favorece la retención de líquidos, una de las principales causas de las bolsas. Reducir el consumo de ultraprocesados y sumar frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes contribuye a desinflamar y mejorar el aspecto general del rostro.

3.Dormir mejor (y en la posición correcta)

Dormir menos de lo necesario intensifica la coloración oscura bajo los ojos. Lo ideal es descansar entre 7 y 8 horas diarias. Además, elevar ligeramente la cabeza con una almohada extra puede ayudar a evitar la acumulación de líquidos en la zona.

Usar contorno de ojos específico

A partir de los 25 o 30 años, incorporar un contorno de ojos descongestivo con ingredientes como cafeína o ácido hialurónico puede ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la textura de la piel. Aplicarlo con pequeños toques, sin arrastrar, favorece la absorción y estimula la circulación.

Aplicar frío para desinflamar

El frío es un aliado inmediato contra las bolsas. Colocar cucharas frías, rodillos faciales o parches refrigerados durante algunos minutos puede ayudar a descongestionar y tensar la piel de manera temporal, logrando un efecto más descansado.

Las bolsas y ojeras no siempre pueden eliminarse por completo, especialmente cuando hay un componente genético, pero sí es posible atenuarlas con constancia y buenos hábitos.

Una rutina adecuada, junto con una alimentación equilibrada y descanso suficiente, puede marcar la diferencia y devolverle frescura a la mirada.