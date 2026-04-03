Tips de maquillaje Foto: Freepik

Lograr un maquillaje natural, fresco y duradero parece sencillo y muchas veces sólo requiere de utilizar las técnicas correctas. Sin embargo, en la práctica es común caer en algunos errores que podrían arruinar por completo el resultado final.

Uno de los problemas más frecuentes, es el efecto “acartonado”, que puede verse imperfecto y hasta desprolijo. Según los mejores maquilladores del mundo, este maquillaje surge cuando la piel se ve pesada, reseca y poco natural, marcando líneas de expresión y textura.

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Este acabado suele aparecer por una mala elección de productos o una aplicación incorrecta. La buena noticia es que evitarlo es más fácil de lo que parece: con algunos ajustes en tu rutina, podés conseguir un look mucho más liviano, luminoso y favorecedor.

Maquillaje acartonado: cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlo

1. Usar demasiada base

Aplicar una capa muy gruesa de base es uno de los errores más comunes. Lejos de cubrir mejor, esto genera acumulación de producto y un aspecto pesado. Lo ideal es usar poca cantidad e ir construyendo cobertura de a poco.

2. No hidratar la piel previamente

Una piel mal hidratada hace que el maquillaje se adhiera de forma irregular, resaltando sequedad y textura. Antes de maquillarte, asegurate de aplicar una buena crema hidratante acorde a tu tipo de piel.

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3. Sellar en exceso con polvo

El polvo es clave para fijar el maquillaje, pero usar demasiado puede dejar la piel opaca y rígida. Aplicalo solo en zonas necesarias, como la zona T, y en poca cantidad.

4. Elegir productos incorrectos para tu tipo de piel

No todos los productos funcionan igual en todas las pieles. Por ejemplo, una base mate en una piel seca puede acentuar el efecto acartonado. Elegí fórmulas que se adapten a tus necesidades.

Tips de maquillaje para mujeres mayores Foto: Freepik

5. No difuminar correctamente

Las líneas marcadas y la falta de integración entre productos hacen que el maquillaje se vea poco natural. Tomate el tiempo de difuminar bien cada paso para lograr un acabado más suave y uniforme.

Evitar estos errores puede marcar una gran diferencia en tu rutina de maquillaje. Con pequeños cambios, es posible lograr una piel radiante, natural y sin ese efecto acartonado que tanto incomoda.