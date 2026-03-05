Números de la suerte. Foto: Freepik

Este 5 de marzo de 2026 llega con una energía del día vinculada al dinamismo y la transformación. Los números de la suerte, según la numerología, pueden funcionar como guía para los signos del zodíaco en una jornada ideal para tomar decisiones rápidas, aprovechar oportunidades y animarse a lo nuevo.

Para aplicarlos, una vez que los sepas, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 5 de marzo de 2026

Aries: 5, 14, 23, 32

Tauro: 6, 17, 26, 35

Géminis: 3, 12, 21, 30

Cáncer: 7, 16, 25, 34

Leo: 1, 19, 28, 37

Virgo: 4, 13, 22, 31

Libra: 9, 18, 27, 36

Escorpio: 8, 15, 24, 33

Sagitario: 5, 11, 20, 29

Capricornio: 10, 14, 23, 41

Acuario: 11, 22, 30, 39

Piscis: 2, 9, 18, 27

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

1 : liderazgo, inicio

2 : cooperación, sensibilidad

3 : creatividad, expresión

4 : orden, estabilidad

5 : cambio, libertad

6 : amor, responsabilidad

7 : espiritualidad, análisis

8 : poder, éxito material

9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros