jueves, 5 de marzo de 2026, 03:14
Números de la suerte.
Este 5 de marzo de 2026 llega con una energía del día vinculada al dinamismo y la transformación. Los números de la suerte, según la numerología, pueden funcionar como guía para los signos del zodíaco en una jornada ideal para tomar decisiones rápidas, aprovechar oportunidades y animarse a lo nuevo.

Para aplicarlos, una vez que los sepas, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 5 de marzo de 2026

  • Aries: 5, 14, 23, 32
  • Tauro: 6, 17, 26, 35
  • Géminis: 3, 12, 21, 30
  • Cáncer: 7, 16, 25, 34
  • Leo: 1, 19, 28, 37
  • Virgo: 4, 13, 22, 31
  • Libra: 9, 18, 27, 36
  • Escorpio: 8, 15, 24, 33
  • Sagitario: 5, 11, 20, 29
  • Capricornio: 10, 14, 23, 41
  • Acuario: 11, 22, 30, 39
  • Piscis: 2, 9, 18, 27
Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal