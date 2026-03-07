Canal 26
Números de la suerte.
Números de la suerte.

Los números son nuestros aliados en el día a día, y siempre pueden sorprendernos con una señal. Para poner la fortuna de tu lado, conocé cuáles son tus números de la suerte de este sábado 7 de marzo de 2026.

Para aplicarlos, una vez que los sepas, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el sábado 7 de marzo de 2026

  • Aries (21 marzo - 19 abril): 4, 16, 28
  • Tauro (20 abril - 20 mayo): 7, 19, 32
  • Géminis (21 mayo - 20 junio): 5, 12, 23
  • Cáncer (21 junio - 22 julio): 3, 18, 26
  • Leo (23 julio - 22 agosto): 1, 10, 34
  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): 6, 15, 27
  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): 8, 17, 24
  • Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): 9, 13, 31
  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): 11, 20, 29
  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): 14, 22, 35
  • Acuario (20 enero - 18 febrero): 2, 18, 30
  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): 7, 16, 25

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.



Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.



Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal