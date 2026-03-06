Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números de la suerte funcionan, para muchas personas, como una referencia simbólica a lo largo del día. No se trata solo de azar: desde la numerología, cada cifra posee una vibración específica que puede asociarse a estados de ánimo, momentos personales o decisiones prácticas.

La numerología interpreta los números como un lenguaje que permite leer tendencias y climas generales. En ese marco, los números de la suerte se utilizan de distintas maneras: para elegir combinaciones en juegos de azar, definir horarios favorables, tomar decisiones cotidianas o simplemente como una guía simbólica que acompaña la jornada. Cada signo del zodiaco recibe una secuencia distinta, pensada en función de su energía dominante.

Los números de la suerte de cada signo para este viernes 6 de marzo de 2026

- Aries (21 de marzo - 19 de abril): 23, 31 y 50

- Tauro (20 de abril - 20 de mayo): 05, 26 y 33

- Géminis (21 de mayo - 20 de junio): 11, 18 y 77

- Cáncer (21 de junio - 22 de julio): 03, 19 y 25

- Leo (23 de julio - 22 de agosto): 02, 14 y 67

- Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): 07, 20 y 22

- Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): 09, 11 y 33

- Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): 06, 31 y 50

- Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): 04, 19 y 60

- Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): 10, 11 y 30

- Acuario (20 de enero - 18 de febrero): 03, 27 y 70

- Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): 08, 14 y 31

Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Tabla pitagórica de letras y números:

1 = A J S

2 = B K T

3 = C L U

4 = D M V

5 = E N W

6 = F O X

7 = G P Y

8 = H Q Z

9 = I R

Primero se toma el nombre completo, por ejemplo María López, y se convierte cada letra en un número:

MARÍA

M = 4

A = 1

R = 9

I = 9

A = 1

Total: 4 + 1 + 9 + 9 + 1 = 24

LÓPEZ

L = 3

O = 6

P = 7

E = 5

Z = 8

Total: 3 + 6 + 7 + 5 + 8 = 29

Ahora, se suma todo: 24 + 29 = 53, y 5 + 3 = 8. El número del nombre es 8.