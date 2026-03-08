Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Para quienes buscan un impulso extra durante este domingo 8 de marzo de 2026, existe una lista de números de la suerte que podrían acompañar tus decisiones según tu signo zodiacal. Aquí te compartimos las combinaciones sugeridas.

Los números de la suerte de cada signo para el domingo 8 de marzo de 2026

Aries (21 marzo - 19 abril): 3, 12, 21, 30, 39, 45

Tauro (20 abril - 20 mayo): 7, 15, 23, 32, 41, 44

Géminis (21 mayo - 20 junio): 1, 9, 18, 27, 36, 43

Cáncer (21 junio - 22 julio): 3, 5, 14, 25, 34, 40

Leo (23 julio - 22 agosto): 2, 11, 20, 29, 38, 45

Virgo (23 agosto - 22 septiembre): 8, 17, 26, 35, 41, 44

Libra (23 septiembre - 22 octubre): 4, 13, 22, 31, 40, 43

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): 6, 16, 20, 21, 33, 42

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): 10, 19, 28, 37, 40, 45

Capricornio (22 diciembre - 19 enero): 1, 8, 15, 29, 33, 41

Acuario (20 enero - 18 febrero): 3, 17, 21, 25, 35, 43

Piscis (19 febrero - 20 marzo): 5, 19, 23, 24, 37, 44

Para qué sirven los números de la suerte

Los números de la suerte sirven, ante todo, como una guía simbólica. No tienen un poder mágico comprobado, pero sí representan una forma de conectar con creencias, tradiciones y significados personales. Desde hace siglos, distintas culturas asociaron ciertos números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas sienten afinidad especial por determinadas cifras y las incorporan a momentos importantes de su vida.

En lo cotidiano, pueden funcionar como un impulso de confianza. Elegir un número propio para una fecha, una decisión o un pequeño desafío personal ayuda a actuar con mayor seguridad.

También cumplen un rol emocional. Hay quienes asocian su número de la suerte con recuerdos felices, con su fecha de nacimiento o con personas importantes. Esa conexión le da al número un valor afectivo que va más allá de cualquier creencia esotérica.

Los números de la suerte invitan a la reflexión personal. Calcular el propio número —ya sea a través de la fecha de nacimiento o del nombre— puede ser una excusa para pensar en fortalezas, desafíos y deseos. Más que predecir el futuro, estos números ofrecen una forma sencilla de enfocarse en metas, renovar la esperanza y darle un significado especial a las pequeñas decisiones del día a día.

En el Día de la Mujer, los aspectos clave de la numerología femenina

Número 6 (Amor y Belleza): Considerado un número de gran sensualidad y atracción, representando la esencia femenina, la compasión y el arte. Las mujeres bajo esta influencia suelen ser seductoras, románticas y muy protectoras de su entorno familiar.

Energía Par (Femenina): La numerología general asocia los números pares (2, 4, 6, 8) con características más receptivas, emocionales y de introspección , contrapuestas a la acción directa de los impares.

Número 2 (Dualidad y Sensibilidad): Representa la unión, la empatía y la capacidad de cooperación.

Número 7 (Misticismo): Asociado a la alta sensibilidad, la intuición y la espiritualidad, cualidades a menudo ligadas a la introspección profunda.

Cabe destacar que la numerología moderna sostiene que ambos sexos poseen tanto energías masculinas (nones: 1, 3, 5, 7, 9) como femeninas (pares).