Para que no falten en tus outfits:

Moda invierno 2026. Foto: Freepik.

Con la llegada de las bajas temperaturas, no solo cambian las rutinas diarias, sino también las tendencias que dominan el vestuario urbano. Este invierno 2026 en Argentina está marcado por una fuerte renovación estética, donde el confort, la calidez y la elegancia se integran en prendas que priorizan la funcionalidad sin resignar estilo.

Los referentes del diseño ya delinearon el camino: siluetas amplias, tejidos gruesos y una paleta que va desde los tonos neutros hasta los colores más vibrantes.

Las 4 prendas en tendencia para vestirse en Argentina este otoño-invierno 2026

Uno de los ítems más destacados es el suéter de cuello alto, una prenda infaltable esta temporada. Este clásico renovado aporta no solo abrigo, sino también sofisticación.

Suéter de cuello alto. Foto: Pinterest.

Se adapta fácilmente a múltiples combinaciones: desde un outfit casual con jeans y zapatillas hasta un look más formal con pantalones sastreros o faldas midi. Su capacidad para atravesar distintos estilos lo convierte en un comodín indispensable.

También regresa con fuerza la chaqueta bomber, reinventada con un diseño más robusto. Las versiones actuales incluyen capuchas amplias, cierres frontales, mangas abullonadas y materiales impermeables, convirtiéndolas en una prenda funcional para enfrentar el frío sin sacrificar la estética.

Chaqueta bomber. Foto: Pinterest.

Este 2026, los modelos en colores llamativos y estampados comienzan a destacar entre quienes buscan un toque diferencial en sus atuendos.

Para los días más relajados o incluso como complemento de un look sofisticado, el cárdigan largo se impone como una de las grandes apuestas. Con tejidos de punto grueso, largos hasta la rodilla y bolsillos amplios, esta prenda aporta una cuota de desenfado sin perder elegancia.

Cárdigan largo. Foto: Pinterest.

Por último, los conjuntos de felpa o polar consolidan su lugar como alternativa moderna al tradicional buzo. Integrados por camperas y pantalones, ofrecen abrigo y un estilo deportivo que gana cada vez más fanáticos.

En tonos lisos o con estampados, y con detalles de contraste, permiten armar un look cómodo pero con presencia. Combinados con camperas puffer o sobrecamisas, se convierten en una opción ideal para enfrentar el invierno con estilo.

Conjuntos de felpa o polar. Foto: Pinterest.

La clave está en elegir prendas que fusionen funcionalidad con identidad personal, marcando el pulso de una temporada que promete imponer la diversión y el juego en la moda.