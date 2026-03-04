La “regla de los 7 puntos” vuelve en esta temporada otoño-invierno 2026:

Tendencia otoño-invierno 2026. Foto: Freepik.

Ver el placard lleno de ropa y no saber qué ponernos es algo que nos pasó a todos alguna vez. Sin embargo, la solución no está en sumar más prendas, sino en aprender a combinarlas mejor. Para eso existe una fórmula mágica y sencilla que puede ayudarnos a aprovechar al máximo lo que ya tenemos: la famosa regla de los 7 puntos, que se está perfilando como una gran aliada del otoño-invierno 2026. ¿De qué se trata?

Este tip se viralizó en redes sociales gracias a la recomendación de estilistas y expertas de moda. La regla dice que, para que un outfit se vea completo, tiene que sumar al menos 7 “puntos”. Pero no hablamos de siete prendas, sino de siete elementos visuales que sumen estilo. Cada pieza del look puede valer un punto (o más), y los accesorios, el maquillaje o incluso el peinado también cuentan.

Ideas de look con la "regla de los 7 puntos". Foto Pinterest

¿Cómo funciona la regla de los 7 puntos?

La regla de los 7 puntos es muy simple. Por ejemplo: un look con un jean y una remera básica suma 2 puntos. Si se le agrega un blazer (1 punto), un cinturón (1 punto), un collar llamativo (1 punto), un peinado prolijo (1 punto) y un labial de color (1 punto), se llega a 7. ¿El resultado? Un look auténtico, completo y súper canchero.

Ahora bien, si el outfit tiene una prenda súper llamativa como, por ejemplo, un pantalón animal print, puede valer 2 puntos. La clave está en sumar detalles que aporten dimensión y personalidad. A veces, una mini cartera en color vibrante o unos anteojos con marco especial pueden ser el toque que eleva todo.

Ideas de look con la "regla de los 7 puntos". Foto Pinterest

Qué pasa si no sumo los 7 puntos

La ventaja de esta fórmula es que no es estricta, sino orientativa. Para quienes prefieren un estilo minimalista, se pueden usar 5 o 6 elementos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este sistema ayuda a salir de lo básico e invita a pensar un look como si fuera un todo, aun cuando no nos sentimos inspiradas. Muchas veces, los cambios pequeños pueden marcar la diferencia.

La regla de los 7 puntos en outfits diferentes para inspirarse

Ideas de look con la "regla de los 7 puntos". Foto Pinterest

Look urbano calza oxford. Foto Pinterest

Con solo seguir estos simples pasos, se puede conseguir un outfit lleno de onda, sin esfuerzo y aprovechando al máximo lo que hay en el placard. Es una forma fácil y rápida de elevar cualquier look sin tener que invertir en prendas nuevas.