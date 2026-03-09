Según el calendario lunar: qué días de marzo 2026 conviene podar los árboles frutales. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Para quienes cuidan huertas o jardines, marzo es un mes clave para preparar los árboles frutales de cara a la próxima temporada. Una de las tareas más importantes es la poda, y muchos aficionados a la jardinería eligen guiarse por el calendario lunar para definir el momento más adecuado para realizarla.

Esta práctica, utilizada desde hace siglos en la agricultura tradicional, sostiene que las fases de la Luna influyen en el movimiento de la savia dentro de las plantas. Según esta teoría, elegir el momento correcto puede ayudar a que los árboles cicatricen mejor tras los cortes y crezcan de manera más equilibrada.

Según el calendario lunar: qué días de marzo conviene podar los árboles frutales. Foto: Freepik

Durante el mes de marzo, hay varias fechas señaladas como favorables para realizar podas en árboles frutales, especialmente si se busca fortalecer la planta y favorecer una futura cosecha.

Los mejores días de marzo 2026 para podar árboles frutales, según el calendario lunar

De acuerdo con el calendario lunar, algunas fases del mes ofrecen condiciones más propicias para intervenir en los árboles.

11 de marzo – Cuarto menguante: es una de las fases más recomendadas para podas de mantenimiento. En este período la savia tiende a concentrarse en las raíces, lo que favorece la cicatrización de los cortes y disminuye la aparición de nuevos brotes.

19 de marzo – Luna nueva: se trata de una etapa asociada al reposo del árbol. Por ese motivo suele considerarse ideal para realizar podas de formación, que buscan dar forma a la copa y controlar el crecimiento de las ramas.

25 de marzo – Cuarto creciente: aunque no es el mejor momento para realizar podas intensas, puede aprovecharse para intervenciones leves en árboles jóvenes, estimulando su desarrollo.

De acuerdo con el calendario lunar, algunas fases del mes ofrecen condiciones más propicias para intervenir en los árboles. Foto: REUTERS

Recomendaciones para podar un árbol correctamente

Más allá de las fechas sugeridas por el calendario lunar, los especialistas en jardinería coinciden en que la poda debe realizarse con ciertas precauciones para evitar daños en los árboles.

Entre las recomendaciones más importantes se destacan:

Utilizar herramientas bien afiladas y desinfectadas.

Realizar cortes limpios para evitar infecciones.

Hacer los cortes ligeramente inclinados y justo por encima de una yema.

Retirar ramas secas, dañadas o que crezcan hacia el interior del árbol.

Los especialistas en jardinería coinciden en que la poda debe realizarse con ciertas precauciones. Foto: Freepik

Además, antes de podar es importante observar el estado general del árbol y tener en cuenta factores como la especie, la edad de la planta y las condiciones climáticas.

Para muchos, respetar estos ciclos naturales es una forma de trabajar en sintonía con los ritmos de la naturaleza. En ese sentido, planificar la poda en fechas consideradas favorables puede contribuir a mantener árboles más sanos, con mejor desarrollo y con mayores posibilidades de ofrecer una cosecha abundante en la próxima temporada.