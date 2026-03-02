Los mejores días de marzo 2026 para cortar el pelo. Foto: Freepik.

Muchos especialistas y estilistas aseguran que la Luna influye de manera distinta en nuestro cabello según su fase. Por eso, durante marzo 2026, un mes especial por el equinoccio y el primer eclipse lunar total, conocer el calendario lunar es clave para planificar cortes, tintes y depilaciones y obtener mejores resultados.

El calendario lunar, que marca las diferentes fases de la Luna cada mes, nos sirve de guía para planificar diversas actividades, entre ellas, elegir los mejores días para cortar el pelo según el estilo que queremos y los resultados que buscamos.

Conocer el calendario lunar es clave para planificar cortes, tintes y depilaciones. Foto: Freepik

Calendario lunar de marzo 2026: fases de la Luna y su influencia

Luna llena: martes 3 de marzo

Cuarto menguante: miércoles 11 de marzo

Luna nueva: miércoles 18 de marzo

Cuarto creciente: miércoles 25 de marzo

Conocer estas fechas es clave para elegir los días ideales para cortar el cabello, teñirse o depilarse, según lo que busquemos lograr.

Fases de la Luna.

Mejores días para cortar el cabello y que crezca más sano y fuerte, según la Luna

Los días recomendados para favorecer la salud y fortaleza del cabello son:

Martes 3 de marzo

Miércoles 4 de marzo

Jueves 5 de marzo

Viernes 6 de marzo

Cuándo cortar el pelo para que crezca más rápido

Si tu objetivo es estimular un crecimiento más veloz, los días ideales son:

Miércoles 25 de marzo

Jueves 26 de marzo

Viernes 27 de marzo

Días ideales para teñirse y depilarse en marzo 2026

La Luna también influye en tratamientos de belleza como el teñido o la depilación. Los días más favorables son:

Miércoles 11 de marzo

Jueves 12 de marzo

Viernes 13 de marzo

Sábado 14 de marzo

Días ideales para teñirse y depilarse en marzo 2026. Foto: Freepik

Qué es el ciclo lunar

Desde tiempos antiguos, la Luna ha marcado rituales, ciclos de la vida y calendarios en diversas culturas. Mientras que el Sol representa la regularidad, el principio masculino y el paso de las estaciones, la Luna simboliza lo femenino, la renovación y los cambios periódicos.

Durante el ciclo lunar podemos ver claramente cómo la Luna: aparece, crece, alcanza su plenitud, decrece y desaparece.