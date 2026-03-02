Calendario lunar y estilo: los mejores días de marzo 2026 para cortarse el cabello, según las fases de la Luna
Conocer las fases de la Luna puede ayudarte a elegir los momentos ideales para cortar tu cabello y potenciar su fuerza, crecimiento y brillo. Te contamos cómo aprovechar marzo 2026 para lucir una melena más saludable y radiante.
Muchos especialistas y estilistas aseguran que la Luna influye de manera distinta en nuestro cabello según su fase. Por eso, durante marzo 2026, un mes especial por el equinoccio y el primer eclipse lunar total, conocer el calendario lunar es clave para planificar cortes, tintes y depilaciones y obtener mejores resultados.
El calendario lunar, que marca las diferentes fases de la Luna cada mes, nos sirve de guía para planificar diversas actividades, entre ellas, elegir los mejores días para cortar el pelo según el estilo que queremos y los resultados que buscamos.
Calendario lunar de marzo 2026: fases de la Luna y su influencia
- Luna llena: martes 3 de marzo
- Cuarto menguante: miércoles 11 de marzo
- Luna nueva: miércoles 18 de marzo
- Cuarto creciente: miércoles 25 de marzo
Conocer estas fechas es clave para elegir los días ideales para cortar el cabello, teñirse o depilarse, según lo que busquemos lograr.
Mejores días para cortar el cabello y que crezca más sano y fuerte, según la Luna
Los días recomendados para favorecer la salud y fortaleza del cabello son:
- Martes 3 de marzo
- Miércoles 4 de marzo
- Jueves 5 de marzo
- Viernes 6 de marzo
Cuándo cortar el pelo para que crezca más rápido
Si tu objetivo es estimular un crecimiento más veloz, los días ideales son:
- Miércoles 25 de marzo
- Jueves 26 de marzo
- Viernes 27 de marzo
Días ideales para teñirse y depilarse en marzo 2026
La Luna también influye en tratamientos de belleza como el teñido o la depilación. Los días más favorables son:
- Miércoles 11 de marzo
- Jueves 12 de marzo
- Viernes 13 de marzo
- Sábado 14 de marzo
Qué es el ciclo lunar
Desde tiempos antiguos, la Luna ha marcado rituales, ciclos de la vida y calendarios en diversas culturas. Mientras que el Sol representa la regularidad, el principio masculino y el paso de las estaciones, la Luna simboliza lo femenino, la renovación y los cambios periódicos.
Durante el ciclo lunar podemos ver claramente cómo la Luna: aparece, crece, alcanza su plenitud, decrece y desaparece.
- Luna nueva: representa el inicio, la interioridad y la fuerza para comenzar nuevos proyectos.
- Cuarto creciente: brinda energía y empuje para avanzar en nuestras metas.
- Luna llena: momento de expansión, claridad y evaluación de los logros alcanzados.
- Cuarto menguante: invita a revisar lo que no funcionó, eliminar lo innecesario y preparar el ciclo siguiente.