Adiós a los blazers clásicos. Foto: Freepik

El blazer supo ser, durante décadas, una prenda clave en cualquier ropero, dado que históricamente fue considerado un símbolo de elegancia y versatilidad. Sin embargo, esta temporada de invierno trae consigo una evolución que deja atrás el corte ajustado y estructurado de esta indumentaria para darle lugar a un estilo más relajado y sofisticado a la vez.

Al compás de la evolución que tomó la moda en los últimos años, los blazers también tienden a un estilo más grande de lo normal. Así, los blazers oversize tomaron protagonismo en pasarelas y en el street style, convirtiéndose en la opción predilecta para quienes buscan un look elegante y moderno.

Blazer oversize. Foto Freepik

Este tipo de blazers ofrece mayor comodidad y una actitud desenfadada sin perder elegancia. Se pueden llevar con pantalones de sastrería para un look más formal o con jeans y zapatillas para una versión casual chic. Así, el blazer oversize termina con el corte recto y ajustado de esta prenda tradicional y ofrece un estilo más relajado sin sacrificar la elegancia. Esta nueva versión más amplia permite movimiento y brinda un confort inigualable.

Incluso, este modelo se adapta a diferentes tipos de cuerpos, creando una silueta más fluida y elegante. Por si fuera poco, su diseño permite jugar con capas, logrando looks más dinámicos y con mayor presencia.

Blazer oversize: 4 formas de usarlo para lucir elegante

Con cinturón: para quienes prefieren marcar la figura, una opción es ajustarlo con un cinturón a la cintura, creando un efecto más estructurado.

Con prendas básicas: un blazer oversize sobre una camiseta blanca y jeans clásicos es una combinación infalible.

Blazer oversize. Foto Freepik

En total look: con pantalones a juego, el efecto sastrero se potencia, dando un aire moderno y elegante.

Con prendas deportivas: Para un contraste interesante, se puede combinar con joggers o pantalones cargo, logrando un estilo urbano sofisticado.

3 opciones de jeans que combinan con los blazers oversize a la perfección

Jeans con dobladillo y blazers oversize:

Una combinación relajada y moderna que mezcla lo casual del denim con la estructura amplia del blazer. El dobladillo doblado suma un detalle canchero que aporta frescura al look.

Jeans con dobladillo y blazer oversize. Foto: Pinterest.

Jeans rectos con blazers tradicionales:

Un conjunto clásico que nunca falla. Los jeans rectos equilibran la silueta y el blazer tradicional aporta un toque elegante, ideal para un estilo prolijo pero cómodo.

Jeans rectos con blazers tradicionales. Foto: Pinterest.

Jeans de cintura alta con blazers oversize:

Un look actual que combina proporciones para lograr un efecto estilizado. La cintura alta marca la figura, mientras que el blazer oversize suma un aire sofisticado y moderno.