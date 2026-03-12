Ni ajustado ni estructurado: el blazer “comodín” que sigue en tendencia este otoño-invierno 2026
La moda vira hacia outfits más descontracturados, por lo que una innovadora vestimenta llega en la temporada venidera para mezclar modernidad con elegancia.
El blazer supo ser, durante décadas, una prenda clave en cualquier ropero, dado que históricamente fue considerado un símbolo de elegancia y versatilidad. Sin embargo, esta temporada de invierno trae consigo una evolución que deja atrás el corte ajustado y estructurado de esta indumentaria para darle lugar a un estilo más relajado y sofisticado a la vez.
Al compás de la evolución que tomó la moda en los últimos años, los blazers también tienden a un estilo más grande de lo normal. Así, los blazers oversize tomaron protagonismo en pasarelas y en el street style, convirtiéndose en la opción predilecta para quienes buscan un look elegante y moderno.
Este tipo de blazers ofrece mayor comodidad y una actitud desenfadada sin perder elegancia. Se pueden llevar con pantalones de sastrería para un look más formal o con jeans y zapatillas para una versión casual chic. Así, el blazer oversize termina con el corte recto y ajustado de esta prenda tradicional y ofrece un estilo más relajado sin sacrificar la elegancia. Esta nueva versión más amplia permite movimiento y brinda un confort inigualable.
Incluso, este modelo se adapta a diferentes tipos de cuerpos, creando una silueta más fluida y elegante. Por si fuera poco, su diseño permite jugar con capas, logrando looks más dinámicos y con mayor presencia.
Blazer oversize: 4 formas de usarlo para lucir elegante
- Con cinturón: para quienes prefieren marcar la figura, una opción es ajustarlo con un cinturón a la cintura, creando un efecto más estructurado.
- Con prendas básicas: un blazer oversize sobre una camiseta blanca y jeans clásicos es una combinación infalible.
- En total look: con pantalones a juego, el efecto sastrero se potencia, dando un aire moderno y elegante.
- Con prendas deportivas: Para un contraste interesante, se puede combinar con joggers o pantalones cargo, logrando un estilo urbano sofisticado.
3 opciones de jeans que combinan con los blazers oversize a la perfección
- Jeans con dobladillo y blazers oversize:
Una combinación relajada y moderna que mezcla lo casual del denim con la estructura amplia del blazer. El dobladillo doblado suma un detalle canchero que aporta frescura al look.
- Jeans rectos con blazers tradicionales:
Un conjunto clásico que nunca falla. Los jeans rectos equilibran la silueta y el blazer tradicional aporta un toque elegante, ideal para un estilo prolijo pero cómodo.
- Jeans de cintura alta con blazers oversize:
Un look actual que combina proporciones para lograr un efecto estilizado. La cintura alta marca la figura, mientras que el blazer oversize suma un aire sofisticado y moderno.