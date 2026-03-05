Maquillaje para ojos marrones: cuál es la técnica de luz y difuminado que realza la mirada
Con un poco de práctica y algunos minutos, es posible generar una mirada mucho más profunda y misteriosa sin usar demasiados productos. Cuáles son las claves.
Los ojos marrones son muy versátiles a la hora de maquillarse. Su tono neutro permite jugar con una amplia cantidad de colores, sombras, delineados y acabados sin perder la armonía en el resultado final. Los especialistas en belleza coinciden en que hay algunos colores que pueden realzar mucho más la mirada, volverla más profunda e incluso iluminar si se usan los productos adecuados.
Entre las recomendaciones más populares por los expertos en makeup se encuentra la técnica de luz y difuminado, un método que ayuda a darle profundidad al ojo y a intensificar su color natural. Esta forma de aplicar las sombras genere una combinación de tonos claros y oscuros, creando contrastes y mucha más dimensión al párpado. ¿Qué tips debemos tener en cuenta?
La técnica de luz y difuminado para ojos marrones: el paso a paso para aplicarla en casa
Este método se basa en aplicar distintos tonos de sombra en zonas estratégicas del ojo para generar profundidad. Además, el difuminado correcto evita líneas marcadas y deja un acabado más natural y profesional.
- Preparar el párpado
Antes de comenzar con las sombras, es recomendable aplicar un primer o una pequeña cantidad de corrector en el párpado. Esto ayuda a fijar el maquillaje y a que los colores se vean más intensos.
- Aplicar un tono claro para iluminar
Los tonos claros, como beige, champagne o dorado suave, funcionan muy bien para iluminar el lagrimal y la parte central del párpado. Esta luz ayuda a abrir la mirada y destacar el color natural del ojo marrón.
- Sumar profundidad con tonos más oscuros
En la parte externa del ojo se pueden aplicar sombras en tonos como marrón chocolate, cobre, bronce o ciruela. Estos colores generan contraste y hacen que el ojo se vea más profundo.
- Difuminar correctamente
El secreto de la técnica está en difuminar bien los bordes entre cada color. Para esto se utiliza una brocha limpia con movimientos suaves y circulares, logrando una transición natural entre las sombras.
- Completar con delineado y máscara
Un delineado fino en la línea de pestañas y varias capas de máscara ayudan a definir la mirada. En ojos marrones funcionan especialmente bien los delineadores en tonos negro, café oscuro o incluso borgoña.
Los colores que mejor resaltan los ojos marrones
Aunque casi cualquier tono puede funcionar, los maquilladores destacan algunos colores que realzan especialmente este tipo de ojos:
- Dorado
- Cobre
- Bronce
- Ciruela o violeta
- Verde oliva
- Marrón chocolate
La técnica de luz y difuminado puede adaptarse tanto a maquillajes naturales de día como a looks más intensos para la noche. La clave está en la intensidad de los colores y en el nivel de profundidad que se quiera lograr.