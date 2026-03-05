Maquillaje para ojos marrones Foto: Pinterest

Los ojos marrones son muy versátiles a la hora de maquillarse. Su tono neutro permite jugar con una amplia cantidad de colores, sombras, delineados y acabados sin perder la armonía en el resultado final. Los especialistas en belleza coinciden en que hay algunos colores que pueden realzar mucho más la mirada, volverla más profunda e incluso iluminar si se usan los productos adecuados.

Entre las recomendaciones más populares por los expertos en makeup se encuentra la técnica de luz y difuminado, un método que ayuda a darle profundidad al ojo y a intensificar su color natural. Esta forma de aplicar las sombras genere una combinación de tonos claros y oscuros, creando contrastes y mucha más dimensión al párpado. ¿Qué tips debemos tener en cuenta?

Cómo rejuvenecer la mirada Foto: Freepik

La técnica de luz y difuminado para ojos marrones: el paso a paso para aplicarla en casa

Este método se basa en aplicar distintos tonos de sombra en zonas estratégicas del ojo para generar profundidad. Además, el difuminado correcto evita líneas marcadas y deja un acabado más natural y profesional.

Preparar el párpado

Antes de comenzar con las sombras, es recomendable aplicar un primer o una pequeña cantidad de corrector en el párpado. Esto ayuda a fijar el maquillaje y a que los colores se vean más intensos.

Maquillaje para ojos marrones Foto: Pinterest

Aplicar un tono claro para iluminar

Los tonos claros, como beige, champagne o dorado suave, funcionan muy bien para iluminar el lagrimal y la parte central del párpado. Esta luz ayuda a abrir la mirada y destacar el color natural del ojo marrón.

Sumar profundidad con tonos más oscuros

En la parte externa del ojo se pueden aplicar sombras en tonos como marrón chocolate, cobre, bronce o ciruela. Estos colores generan contraste y hacen que el ojo se vea más profundo.

Difuminar correctamente

El secreto de la técnica está en difuminar bien los bordes entre cada color. Para esto se utiliza una brocha limpia con movimientos suaves y circulares, logrando una transición natural entre las sombras.

Completar con delineado y máscara

Un delineado fino en la línea de pestañas y varias capas de máscara ayudan a definir la mirada. En ojos marrones funcionan especialmente bien los delineadores en tonos negro, café oscuro o incluso borgoña.

Maquillaje para ojos marrones Foto: Pinterest

Los colores que mejor resaltan los ojos marrones

Aunque casi cualquier tono puede funcionar, los maquilladores destacan algunos colores que realzan especialmente este tipo de ojos:

Dorado

Cobre

Bronce

Ciruela o violeta

Verde oliva

Marrón chocolate

La técnica de luz y difuminado puede adaptarse tanto a maquillajes naturales de día como a looks más intensos para la noche. La clave está en la intensidad de los colores y en el nivel de profundidad que se quiera lograr.