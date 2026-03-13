Número 13 de la mala suerte. Foto: Unsplash

Este viernes 13 de marzo de 2026 aparece en el calendario como una fecha que, para muchas personas, no pasa inadvertida: algunos deciden postergar viajes, otros evitan tomar decisiones importantes y una gran parte lleva a cabo rituales rituales para afrontar la percepción de que este día trae mala suerte. Se trata de una superstición que está arraigada en distintas culturas y que se trasladó por generaciones, señalando que durante esta jornada ocurren eventos desafortunados.

En este día, los más supersticiosos tienen diferentes cábalas y rituales para cuidar su suerte, como la de empezar con el pie derecho, no casarse ni tomarse transportes de larga distancia.

¿Por qué se considera que el martes 13 da mala suerte?

Por qué el viernes 13 es asociado con la mala suerte

En Occidente, la asociación del número 13 con la mala surte tiene raíces religiosas, mitológicas e históricas, por ejemplo, esta “maldición” se le adjudica a:

La Última Cena: se dice que la Última Cena de Jesús contó con 13 comensales, siendo Judas Iscariote el decimotercero. Este número, asociado a una traición, ha sido estigmatizado desde entonces.

La crucifixión de Jesús : según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado un viernes.

La Biblia : en el capítulo 13 del Apocalipsis se describe la aparición de “la Bestia” y se lo vincula con el número 666.

La mitología nórdica : en esta mitología, se habla de una reunión de 12 dioses a la que se coló un invitado no deseado, el dios Loki, provocando una serie de desgracias.

Edad Media: la Iglesia católica reforzó esta narrativa, ya que afirmaba que los aquelarres estaban compuestos por 13 brujas.

Catástrofes históricas que sucedieron un viernes 13

A lo largo de la historia se pueden encontrar catástrofes y hechos que acontecieron un viernes 13. Por ejemplo:

Viernes 13 de octubre de 1307 : el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y ejecución de los caballeros de la Orden del Temple, acusados de herejía y sodomía, iniciando una persecución y quema de templarios.

Viernes 13 de diciembre de 1939 : en Victoria (Australia) tuvo lugar el conocido “Viernes negro”, uno de los incendios forestales más devastadores de la historia.

Viernes 13 de octubre de 1972 : el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la cordillera de los Andes, suceso que sería reconocido como “El milagro de los Andes”. El avión transportaba a 45 personas, incluyendo al equipo de rugby Old Christians. 16 sobrevivientes fueron rescatados 72 días después.

Viernes 13 de enero de 2012 : accidente del crucero Costa Concordia en el que murieron 32 personas.

Viernes 13 de noviembre 2015: atentado terrorista en París, Francia.

Mala suerte. Foto: Pexels.

Qué no hay que hacer un viernes 13

Los más supersticiosos afirman que durante un viernes 13 hay que evitar a toda costa situaciones como:

Viajar o, al menos, evitar sentarse en el asiento número 13.

Levantarse apoyando primero el pie izquierdo.

Pasar por debajo de una escalera.

Romper un espejo.

Derramar sal.

Tener la billetera vacía de dinero.

Cruzarse con gatos negros.

Abrir un paraguas en el interior.

Dejar un mantel blanco en una mesa durante la noche.

Por qué se se mantiene la creencia sobre el viernes 13 y la mala suerte

Refuerzo social : al igual que muchas supersticiones, la creencia en la mala suerte del viernes 13 se ha transmitido de generación en generación, reforzándose a través de historias y anécdotas.

Sesgo de confirmación : las personas tienden a recordar los eventos negativos que ocurren un viernes 13 y a olvidarse de los días 13 que transcurren sin incidentes. Esto refuerza la idea de que este día es especialmente desafortunado.

Ansiedad y miedo: la superstición puede generar ansiedad y miedo en algunas personas, lo que puede llevar a cometer errores o a tener accidentes.

Números de la suerte de hoy, viernes 13 de marzo

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Los números de la suerte de cada signo para el viernes 13 de marzo de 2026