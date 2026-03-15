Moda 2026. Foto: Freepik.

El invierno requiere de prendas abrigadas y versátiles para poder utilizar en más de una ocasión. Por este motivo, es importante que en nuestro armario exista un cierto orden y armonización para que haya prendas claves que eleven nuestra personalidad sin dejar de lado la moda.

Lo importante en las tendencias es tener en cuenta que, en el mundo de la moda, menos es más. Es decir, no es necesario tener un placard lleno de “nada que ponerse”, sino comprar algunas prendas que serán el must-have de la temporada y combinarlas entre sí para armar distintos looks.

Este invierno 2026, las tendencias se reinventan con texturas envolventes, siluetas oversize y un toque nostálgico que mira al pasado sin perder la modernidad. Cuáles son las cinco prendas que no te podés perder.

5 prendas clave que marcan tendencia esta temporada y que no pueden faltar en tu placard

Blazers de lana estilo sastrero

Blazers de lana estilo sastrero. Foto: Pinterest.

La sastrería sigue reinando, pero ahora en clave invernal. Los blazers de lana gruesa o tweed, con corte masculino y hombreras marcadas, se combinan con joggers, jeans o incluso biker shorts para un contraste urbano.

Botas de caña alta, el imperdible de las noches

Pampita luciendo un top con volados bordo y botas de caña alta del mismo color. Foto Instagram @pampitaoficial

Ya sea con taco, planas o tipo “slouchy”, las botas que superan la rodilla dominan las pasarelas y las calles. Se usan con tapados, vestidos o faldas, y son el complemento ideal para estilizar la silueta.

Sweaters oversize tejidos:

Sweaters oversize tejidos. Foto: Pinterest

Los sweaters grandes, con punto grueso y estilo relajado, son ideales para superponer y jugar con capas. Se llevan en tonos tierra, off-white y también con estampados nórdicos. Combinalos con jeans, leggings o incluso con polleras midi.

Guantes largos y accesorios de cuero

Guantes largos. Foto: Pinterest.

Los guantes por encima de la muñeca, especialmente en cuero o ecocuero, están de regreso. Aportan un aire retro y elegante, y se complementan con boinas, cinturones anchos y carteras con textura croco o metalizada.

Abrigo tipo “teddy” o de peluche

El teddy coat es tendencia. Foto: Pinterest.

Vuelve con fuerza el abrigo mullido, de textura suave y volumen generoso. En tonos neutros como beige, camel y blanco roto, o en colores vibrantes como fucsia o azul eléctrico, el “teddy coat” es la prenda estrella para looks cómodos pero sofisticados.