Campera puffer. Foto Unsplash

Cada temporada, las tendencias en moda evolucionan y traen consigo nuevas prendas que se convierten en imprescindibles. Mientras que las clásicas camperas puffer fueron opciones clásicas y atemporales, el otoño-invierno del 2026 trae alternativas con más estilo.

Estos cuatro abrigos son imprescindibles en tu placard en los próximos meses, aunque si los tenés todos, mucho mejor, ya que serán los protagonistas de esta temporada, combinando elegancia, funcionalidad y un toque de vanguardia.

Abrigos en tendencia: las 4 opciones que podés usar durante la temporada otoño-invierno 2026

Bomber acolchada

Cómoda, versátil y con un toque deportivo que se mezcla con la moda urbana, la bomber acolchada regresa con fuerza este otoño-invierno. Los nuevos modelos se reinventan con cortes oversized, texturas acolchonadas y una paleta de colores vibrantes que van desde el verde militar hasta tonos pastel.

Campera bomber acolchada. Foto: Pinterest

Su gran ventaja es la capacidad de adaptarse a cualquier estilo: para un look relajado, se puede combinar con jeans anchos y zapatillas chunky, mientras que para un outfit más sofisticado, encaja perfecto con pantalones sastreros y botas de caña alta. Sin duda, un infaltable del 2026 para quienes buscan abrigo sin perder frescura ni estilo.

Campera de cuero

Otro abrigo que desplaza a las camperas puffer esta temporada es la chaqueta de cuero oversized, inspirada en el estilo de los años 90. Con cortes amplios, líneas desestructuradas y una estética que combina rebeldía y sofisticación, esta prenda regresa para marcar tendencia. Se encuentra en colores clásicos como el negro o marrón.

Campera de cuero oversize.

Trench coats

El trench coat ligero se perfila como otra pieza clave. Con un diseño más liviano, pero igual de elegante, se convierte en la opción ideal para los días frescos. Hecho en materiales como gabardina o cuero ecológico, aporta un toque refinado que se adapta perfectamente tanto a un look formal como a uno más casual, combinado con zapatillas y denim.

Trench coats.

Tapado de paño

Si hay una prenda que nunca pasa de moda, es el tapado de paño. Esta temporada vuelve con más fuerza que nunca, desplazando a las chaquetas más informales. Su corte estructurado, los colores neutros como camel, gris o negro, y los detalles como solapas anchas y botones grandes, lo convierten en la opción perfecta para quienes buscan un abrigo atemporal y elegante.

Tapado de paño.

El tapado de paño es muy versátil: queda increíble con jeans y zapatillas para un look relajado, pero también es ideal para llevar con botas y un pantalón sastrero en un outfit más sofisticado. Su versatilidad y aire chic lo posicionan como un must del invierno.

Marrón chocolate, el nuevo color que estará a la moda esta temporada 2026

Elpromete convertirse en el color fetiche del guardarropa para la temporada 2026. Luego de arrasar en 2025, se consolida como uno de los tonos estrella del otoño-invierno argentino, especialmente en abrigos de impronta minimalista y precio accesible.La tendencia puede verse reflejada en las nuevas colecciones de marcas internacionales como, que vuelve a apostar por chaquetas versátiles pensadas para los días frescos. La clave para llevar el color marrón chocolate está en combinar estilo, sencillez y elegancia en una sola prenda, por lo que es ideal para llevar con jeans clásicos y lograr un outfit urbano sin esfuerzo.