Las camperas puffer no van más: los 4 abrigos que están de regreso durante este otoño-invierno 2026
Estas prendas son imprescindibles en tu placard para la llegada de las bajas temperaturas, combinando elegancia, funcionalidad y un toque de vanguardia.
Cada temporada, las tendencias en moda evolucionan y traen consigo nuevas prendas que se convierten en imprescindibles. Mientras que las clásicas camperas puffer fueron opciones clásicas y atemporales, el otoño-invierno del 2026 trae alternativas con más estilo.
Estos cuatro abrigos son imprescindibles en tu placard en los próximos meses, aunque si los tenés todos, mucho mejor, ya que serán los protagonistas de esta temporada, combinando elegancia, funcionalidad y un toque de vanguardia.
Abrigos en tendencia: las 4 opciones que podés usar durante la temporada otoño-invierno 2026
Bomber acolchada
Cómoda, versátil y con un toque deportivo que se mezcla con la moda urbana, la bomber acolchada regresa con fuerza este otoño-invierno. Los nuevos modelos se reinventan con cortes oversized, texturas acolchonadas y una paleta de colores vibrantes que van desde el verde militar hasta tonos pastel.
Su gran ventaja es la capacidad de adaptarse a cualquier estilo: para un look relajado, se puede combinar con jeans anchos y zapatillas chunky, mientras que para un outfit más sofisticado, encaja perfecto con pantalones sastreros y botas de caña alta. Sin duda, un infaltable del 2026 para quienes buscan abrigo sin perder frescura ni estilo.
Campera de cuero
Otro abrigo que desplaza a las camperas puffer esta temporada es la chaqueta de cuero oversized, inspirada en el estilo de los años 90. Con cortes amplios, líneas desestructuradas y una estética que combina rebeldía y sofisticación, esta prenda regresa para marcar tendencia. Se encuentra en colores clásicos como el negro o marrón.
Trench coats
El trench coat ligero se perfila como otra pieza clave. Con un diseño más liviano, pero igual de elegante, se convierte en la opción ideal para los días frescos. Hecho en materiales como gabardina o cuero ecológico, aporta un toque refinado que se adapta perfectamente tanto a un look formal como a uno más casual, combinado con zapatillas y denim.
Tapado de paño
Si hay una prenda que nunca pasa de moda, es el tapado de paño. Esta temporada vuelve con más fuerza que nunca, desplazando a las chaquetas más informales. Su corte estructurado, los colores neutros como camel, gris o negro, y los detalles como solapas anchas y botones grandes, lo convierten en la opción perfecta para quienes buscan un abrigo atemporal y elegante.
El tapado de paño es muy versátil: queda increíble con jeans y zapatillas para un look relajado, pero también es ideal para llevar con botas y un pantalón sastrero en un outfit más sofisticado. Su versatilidad y aire chic lo posicionan como un must del invierno.