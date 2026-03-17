Ajo. Foto: Pexels.

Dormir bien y descansar es crucial para la salud y por eso, cada vez más personas recurren a alternativas naturales para conciliar el sueño sin necesidad de fármacos o grandes esfuerzos. Y más allá de lo recomendado por los especialistas (dejar las pantallas a un lado antes de acostarse, mantener el orden y cerrar corrientes de aire), algunos se vuelcan a las creencias del Feng Shui.

El Feng Shui es una antigua práctica de origen chino que busca equilibrar la energía de los espacios para mejorar el bienestar de las personas que los habitan. En este contexto, una práctica muy común recomendada por este arte es el de colocar un diente de ajo debajo de la cama, ya que se cree que limpia energías y genera una protección instantánea del entorno.

Poner un diente de ajo debajo de la cama ayuda a dormir mejor Foto: Unsplash

El dormitorio es considerado un espacio clave, ya que influye directamente en el descanso físico y emocional. Por eso, muchas de estas técnicas buscan generar un ambiente equilibrado que favorezca el bienestar.

Por qué se usa el ajo en el dormitorio: la limpieza energética clave para el bienestar

El ajo ha sido utilizado durante siglos en distintas culturas como símbolo de protección. Su olor intenso y sus propiedades naturales hicieron que se lo asocie con la purificación y el alejamiento de energías negativas.

Dentro del Feng Shui, los elementos naturales cumplen un rol importante para armonizar los espacios. En este caso, el ajo se emplea de manera simbólica para:

Absorber energías negativas

“Limpiar” el ambiente

Generar una sensación de protección

Por este motivo, se recomienda colocarlo en el dormitorio, un lugar donde se busca tranquilidad y descanso profundo. Además, quienes practican este tipo de técnicas remarcan que este milenario truco puede ayudar a crear un ambiente más armonioso a la hora de dormir, reducir la sensación de estrés, fortalecer el descaso desde lo energético y generar sensación de seguridad.

Diente de ajo

Cómo hacerlo paso a paso

Implementar este hábito es muy sencillo y requiere de los siguientes elementos:

Tomar un diente de ajo fresco

Colocarlo sobre un papel o en un plato pequeño

Ubicarlo debajo de la cama, preferentemente cerca de la cabecera

Dejarlo durante la noche

Reemplazarlo cada uno o dos días

Si bien no hay evidencia científica que respalde sus efectos, muchas personas adoptan esta práctica como una forma de generar un ambiente más tranquilo y propicio para el descanso.