Números de la suerte. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Para este sábado 2 de mayo de 2026, la combinación de las energías de Tauro -signo regente de la temporada- y la vibración numerológica del día (que suma 8) sugiere un enfoque en la estabilidad material, la ambición y el equilibrio.

Los números de la suerte de cada signo para este sábado 2 de mayo

Aries : 9, 17, 28

Tauro : 2, 14, 20

Géminis : 3, 15, 27

Cáncer : 1, 19, 25

Leo : 5, 22, 33

Virgo : 6, 18, 29

Libra : 7, 21, 36

Escorpio : 12, 26, 38

Sagitario : 11, 24, 40

Capricornio : 8, 10, 44

Acuario : 4, 13, 31

Piscis: 16, 30, 42

Horóscopo, zodiaco, signos. Foto: Pexels.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo.

Si estás indeciso sobre alguna decisión importante, los números pueden servirte como “señales” para darte orientación, así que si los ves surgir en tu día, ¡ya sabés por qué es!

Lo que importa es que tengas en mente los números que se alinean con tu signo del zodíaco para que su energía te acompañe.