Colocar una hoja de laurel dentro de la almohada:

Hoja de laurel: cuáles son los beneficios de dormir con esta planta bajo la almohada Foto: Grok IA

A la hora de descansar, una buena almohada es un elemento sumamente importante, pero de nada sirve si la energía del hogar no se encuentra armonizada. De hecho, el Feng Shui insiste en que, al ser objeto tan utilizado, puede acumular tensiones, estrés, energía residual y hasta malos pensamientos, que afectan directamente la calidad del sueño.

En este contexto, hay un truco muy sencillo realizado por esta disciplina milenaria, que promete el bienestar natural y la limpieza del sueño: colocar una hoja de laurel dentro de la funda de la almohada.

Hoja de laurel: cuáles son los beneficios de dormir con esta planta bajo la almohada Foto: Grok IA

El laurel es una planta aromática conocida por sus aceites esenciales y compuestos naturales que generan sensación de calma y relajación. Su aroma suave dentro de la almohada contribuye a crear un ambiente propicio para dormir, neutraliza olores y aporta una fragancia natural que favorece la sensación de bienestar en el dormitorio.

Por este motivo, no es raro que el Feng Shui tome a la hoja de Laurel como un elemento esencial para el sueño. De hecho, para esta filosofía, el laurel también se asocia con la protección, la claridad mental y la buena energía.

Por eso, colocarlo cerca de donde dormimos ayuda a equilibrar las energías durante la noche y puede favorecer un descanso más profundo y reparador.

Hoja de laurel: cuáles son los beneficios de dormir con esta planta bajo la almohada Foto: Grok IA

Hoja de laurel: cuáles son los beneficios de dormir con esta planta bajo la almohada

Entre los principales beneficios que destacan los especialistas se encuentran:

Relajación y reducción del estrés: el aroma natural ayuda a calmar la mente antes de dormir.

Mejora del sueño: crea un ambiente más propicio para un descanso reparador.

Protección energética: según el Feng Shui, protege el espacio personal y equilibra la energía.

Alternativa natural: evita el uso de aromatizantes artificiales o productos químicos.

Este sencillo hábito no requiere inversión significativa y puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria de descanso, convirtiéndose en un recurso natural para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y la energía del dormitorio.