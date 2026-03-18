El verde oliva: la tendencia de este otoño 2026 Foto: pinterest

Los colores del otoño comienzan a aparecer tímidamente y empiezan a redefinir la nueva temporada. Luego de un verano lleno de colores brillantes y mucho glitter, llega una tendencia desde Europa que pocos pueden dejar pasar: el verde oliva. Este color tiene todos los condimentos del otoño-invierno: es elegante, sobrio y con una impronta utilitaria que lo vuelve fácil de combinar y adaptar a distintos estilos.

Desde las pasarelas europeas, este color promete tomar todo el street style de la siguiente temporada, convirtiéndose en uno de los hitos de la moda más aclamado por los diseñadores de renombre. Es que su versatilidad permite integrarlo en looks urbanos, sofisticados o relajados, convirtiéndolo en un básico renovado para los meses más fríos.

El verde oliva: la tendencia de este otoño 2026 Foto: pinterest

Entre las colecciones internacionales, el verde oliva destacó en las pasarelas de París y Milán al fusionar lo clásico con lo espontáneo. Firmas como Erdem y Versace eligieron este tono para presentar su colección de invierno, con piezas bordadas y texturas inspiradas en lo casero y manual.

El gran diferencial del verde oliva es su capacidad de funcionar como un “neutro elevado”. Combina especialmente bien con tonos tierra, negro, beige, blanco y hasta colores más intensos como el bordó o el azul profundo. Además, se adapta a múltiples prendas: desde abrigos estructurados hasta pantalones cargo, vestidos o accesorios.

El verde oliva: la tendencia de este otoño 2026 Foto: pinterest

Dos looks de otoño con verde oliva que no pueden faltar en tu mente y tu placard

Look urbano y relajado

El verde oliva se luce en un pantalón cargo de corte recto, que combina funcionalidad y estilo. Se puede llevar con una remera básica blanca de algodón y una campera de cuero negra que le suma un aire más moderno y canchero.

El verde oliva: la tendencia de este otoño 2026 Foto: pinterest

Para completar, unas zapatillas blancas mantienen la comodidad y le dan un toque fresco al conjunto. Los accesorios pueden ser simples, como una mochila o riñonera y gafas de sol, logrando un outfit ideal para el día a día con un equilibrio entre tendencia y practicidad.

Look elegante y sofisticado

En una versión más refinada, el verde oliva aparece en un vestido de caída fluida, perfecto para estilizar la figura. Se complementa con un tapado largo en tonos camel o beige, que aporta calidez y eleva el look.

El verde oliva: la tendencia de este otoño 2026 Foto: pinterest

Las botas negras de caña alta suman presencia y elegancia, mientras que una cartera estructurada y accesorios dorados terminan de darle un aire sofisticado. Es una opción ideal para una salida nocturna o un evento, donde el color se convierte en protagonista sin perder sobriedad.